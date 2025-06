FERRAMENTA INÉDITA

Mudança no Pix começa nesta segunda-feira (16); entenda

Nova modalidade de pagamento vai poder substituir o débito automático e o boleto bancário

Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa envia cobrança ao banco do pagador. O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo. No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização. Dentre os benefícios, o Banco Central explica que a nova ferramenta é inovadora, prática, fácil de ser usada, tanto para quem vai pagar e para quem vai receber. Ainda de acordo com o BC, a segurança é uma dos princípios fundamentais do Pix. "O Banco Central trabalha continuamente para garantir que o Pix e suas funcionalidades, incluindo o Pix Automático, mantenham um elevado padrão de segurança".>