OPORTUNIDADE

TJ-BA anuncia concurso público para o segundo semestre de 2025

Vagas são para cartórios extrajudiciais de notas e de registros do estado

Millena Marques

Publicado em 12 de junho de 2025 às 10:49

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Gil Ferreira/CNJ

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) anunciou um concurso público para os cartórios extrajudiciais de notas e de registros do estado. A previsão é de que o certame seja realizado no segundo semestre de 2025. Ainda não há informações sobre as funções que serão ofertadas. >

Na última quarta-feira (11), a Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento das unidades dos serviços extrajudiciais de notas e de registros do Estado da Bahia (instituída pelo Decreto Judiciário nº 206/2024) realizou uma reunião para tratar de temas estratégicos relacionados à realização do certame. O encontro ocorreu na sala da Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais, situada na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). >

A reunião teve como objetivo alinhar pontos fundamentais para o andamento do concurso, cuja realização está prevista para o segundo semestre de 2025. Na pauta, foram debatidos temas como o cronograma de aplicação das provas, a organização das etapas do certame, as diretrizes para elaboração dos editais e as medidas necessárias para assegurar a regularidade e a transparência do processo seletivo. >

Durante o encontro, o Desembargador Marcelo Silva Britto, Presidente da Comissão Examinadora informou que o concurso se encontra em fase final de contratação da banca examinadora, que será responsável pela execução do certame. A expectativa é de que a contratação seja formalizada em breve, permitindo o avanço para as etapas subsequentes, incluindo a publicação do edital. >

A Comissão destacou ainda a importância do concurso para o fortalecimento da atividade notarial e registral no estado, ressaltando o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com a prestação de serviços extrajudiciais de qualidade, acessíveis e eficientes à população baiana. A realização do certame visa prover unidades vagas em diversas comarcas do estado, contribuindo para a ampliação da cobertura dos serviços e para a valorização da atividade cartorária. >