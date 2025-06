OPORTUNIDADE

Veracel Celulose abre vagas para programa de estágio na Bahia

Inscrições estão abertas até o dia 15 de junho

A Veracel Celulose está com vagas para o Programa de Estágio 2025. As vagas são para atuação presencial ou híbrida em Eunápolis, no sul da Bahia, com carga horária de 30 horas semanais, das 8h às 15h. Estudantes precisam estar no antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação, em cursos superiores com vínculo às áreas da empresa. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho. As áreas de atuação contempladas no programa incluem: >