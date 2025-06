SUBÚRBIO

Alba faz primeira audiência pública itinerante sobre obras do VLT de Salvador

Encontro está marcado para esta segunda-feira (16)

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizará a primeira audiência pública itinerante sobre o andamento das obras do VLT de Salvador nesta segunda-feira (16). O encontro ocorrerá no Auditório do Colégio da Polícia Militar da unidade de Lobato, a partir das 9h. >