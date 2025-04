SUBÚRBIO

Estação da Calçada passa por reforma para receber trecho do VLT em Salvador

Espaço histórico terá museu e nova estrutura de transporte após demolição de antigas plataformas

A Estação da Calçada, construída em 1860, está prestes a passar por uma reforma por conta das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que vai ligar diferentes pontos de Salvador e da Região Metropolitana. O projeto de revitalização do espaço, junto à construção de áreas destinadas a pescadores e comerciantes, foi apresentado nesta terça-feira (29) pelo governo estadual.>

A antiga estação ferroviária, que já serviu de elo entre Salvador e o recôncavo baiano, será restaurada e incorporada ao primeiro trecho do VLT. O projeto prevê recuperação estrutural do prédio, criação de um museu, espaços de lazer e serviços, além da substituição das antigas plataformas de embarque pela nova estrutura do modal.>