MOBILIDADE

Obras do VLT de Salvador alcançam 18% e linha de teste deve operar ainda em 2025

Trecho 1 liga a Estação da Calçada à Ilha de São João

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 16:36

Obras do VLT na Calçada Crédito: Matheus Landim/GOVBA

As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegaram nesta semana a 18% de execução no Trecho 1, que liga a Estação da Calçada à Ilha de São João. A expectativa é que até dezembro uma linha de teste possa rodar o trecho. >

Segundo o diretor de obras da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, já foram implantados 1,6 quilômetro de via permanente. “A gente está com uma meta extremamente dura e ousada de que a gente pode ter uma linha de teste até dezembro, de 2 a 4 quilômetros de extensão contínua para que esses trens rodem e testem durante um tempo antes da operação”, disse ele, que visitou as obras ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, nesta segunda (21). >

O VLT de Salvador terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas. A previsão é que transporte até 100 mil passageiros por dia, com um investimento total estimado em R$ 5 bilhões.>

O projeto está dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 1, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada.>

O Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao Sistema Metroviário de Salvador em Águas Claras. Esse segmento é conduzido pelo Consórcio VLT Lote 2.>

Já o Trecho 3 conecta Águas Claras a Piatã, com pouco mais de 10,5 mil metros e 9 paradas, e integração ao metrô no Bairro da Paz. As obras deste trecho estão a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.>