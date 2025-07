SALVADOR

PM prende falso policial penal com arma e carro adulterado em Periperi

Abordagem foi feita por militares do Batalhão Apolo da PM na tarde desta quinta-feira (31)

Agentes do Batalhão Apolo da Polícia Militar prenderam na tarde desta quinta-feira (31) um homem que alegava ser um policial penal e que estava com uma arma e um carro adulterado no bairro de Periperi, em Salvador. >