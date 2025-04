SALVADOR

Ladeira da Montanha completa 23 dias interditada

Via foi interditada após uma solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Millena Marques

Publicado em 25 de abril de 2025 às 13:06

Ladeira da Montanha Crédito: Reprodução

A Ladeira da Montanha completa, nesta sexta-feira (25), vinte e três dias interditada. A via foi bloqueada após uma solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho. >

Por conta disso, as linhas de ônibus que trafegam pela via estão com itinerário modificado por tempo indeterminado. As linhas de ônibus que passam pelo trecho em direção à rua Carlos Gomes deverão utilizar as avenidas da França, Lafayette Coutinho, Reitor Miguel Calmon, retornar no Viaduto dos Reis Católicos, acessar o viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro e seguir seu caminho habitual pela rua Carlos Gomes.>

Um ponto provisório foi implantado em frente ao Mercado Modelo, onde já existe uma baia com ponto de parada para os veículos de turismo.>

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Smob), agentes de trânsito e transporte e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças. As linhas terão seu itinerário retomado após a liberação da via.>