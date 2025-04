MUDANÇA NO TRANSPORTE

Ladeira da Montanha vai ser interditada a partir desta quinta (3); veja as linhas de ônibus que serão modificadas

Interdição atende pedido do Iphan em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho

Monique Lobo

Publicado em 2 de abril de 2025 às 18:28

Ladeira da Montanha Crédito: Reprodução

A Ladeira da Montanha vai ser interditada, a partir desta quinta-feira (3) e por tempo indeterminado, após uma solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho. >

Por conta disso, as linhas de ônibus que trafegam pela via terão seu itinerário modificado. As linhas de ônibus que passam pelo trecho em direção à rua Carlos Gomes deverão utilizar as avenidas da França, Lafayette Coutinho, Reitor Miguel Calmon, retornar no Viaduto dos Reis Católicos, acessar o viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro e seguir seu caminho habitual pela rua Carlos Gomes. >

Um ponto provisório será implantado em frente ao Mercado Modelo, onde já existe uma baia com ponto de parada para os veículos de turismo.>

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Smob), agentes de trânsito e transporte e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças. As linhas terão seu itinerário retomado após a liberação da via.>

Confira as linhas afetadas:>

0201 - Ribeira/Bonfim – Campo Grande>

0205 – Massaranduba – Forte de São Pedro>

0213 - Ribeira – Federação>

0302 - Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande>

0313 - Fazenda Grande do Retiro – Barra>

0313-03 - Fazenda Grande do Retiro – Campo Grande>

0321 - Marechal Rondon – Barra>

0321-02 - Marechal Rondon – Campo Grande>

0339 - Rodoviária Circular R 1>

0419 - Pau Miúdo – França/Cpo Grande>

0720 - Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa>

1125 - Doron/Narandiba – Barra R 1>

1130 - Cabula 6 – Ondina>

1137 - Pernambués – Barra>

1203 - Tancredo Neves – Campo Grande>

1230 - Sussuarana – Barra R1>

1303 - Castelo Branco – Terminal Campo Grande>

1306 - Colina Azul – França/Campo Grande>

1340 - Estação Pirajá – Barra 1>

1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa>

1505 - Pirajá (RV) – Barra>

1607 - Paripe – Barra>

1607-01 - Paripe – Campo Grande>

1633 - Mirantes de Periperi – Ondina>