Um mês depois do desabamento na Igreja de São Francisco, Iphan destina R$ 1,3 milhão para serviços emergenciais no templo

Serviços devem começar ainda neste mês de março

Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2025 às 12:10

Tragédia na Igreja de São Francisco de Assis Crédito: Codesal

A Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, vai receber R$ 1,3 milhão para a realização de reparos emergenciais. A informação foi divulgada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nesta segunda-feira (11). O contrato tem vigência de oito meses. >

Serão realizados serviços para estabilização, remoção e acondicionamento dos elementos do forro da nave e da cobertura da Igreja de São Francisco. O valor do contrato é de R$ 1.376.750,97. O teto de um dos templos mais visitados de Salvador desabou no dia 5 de fevereiro, matando uma turista de São Paulo. >

A previsão é que a obra seja iniciada neste mês. "[os serviços] incluem a realização de levantamentos e diagnósticos, o escoramento e remoção de elementos instáveis, a consolidação dos elementos remanescentes com o reforço da fixação, a proteção dos elementos artísticos integrados, a revisão e reparo da cobertura, bem como a limpeza e remoção do forro que se encontra sobre a nave", detalha o Iphan.

Os serviços emergenciais acontecerão paralelamente à elaboração do projeto executivo para a restauração de todo o conjunto da Igreja e do Convento de São Francisco, que já estava em andamento, tendo sido contratado pelo Iphan pelo valor de R$ 1,2 milhão. >

Após o desabamento do teto da igreja, uma força-tarefa foi realizada pelo Iphan em Salvador. Até o último dia de fevereiro, foram vistoriadas 140 edificações. Laudos técnicos e recomendações de medidas necessárias para sua restauração e conservação deverão ser produzidos. >

O Iphan recomendou que seis templos religiosos fossem interditados por riscos estruturais. Foram eles: Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Igreja e Convento dos Perdões, Igreja de São Bento, Igreja dos Quinze Mistérios, Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem e Igreja de São Miguel. Outros dois imóveis residenciais também foram interditados em Salvador. >

Relembre o caso

O desabamento do teto da Igreja de São Francisco aconteceu entre 14h30 e 15h, no dia 5 de fevereiro, deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região. >

Imagem do forro da Igreja de São Francisco enviada pelo frade ao Iphan Crédito: Reprodução

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu no local. Ela estava na igreja com três amigos e foi um deles que acabou reconhecendo o corpo da vítima. A Polícia Federal não descarta responsabilização criminal pela morte da jovem. >

Problema antigo

Em setembro de 2021, o Iphan foi condenado a realizar obras de recuperação, conservação e manutenção da Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador. A autarquia federal se tornou ré de ação após a Comunidade Franciscana da Bahia, dona do imóvel, alegar não ter recursos para realizar obras emergenciais.>

A decisão, a qual o CORREIO teve acesso, aponta que perícia realizada em 2018 apontou problemas no "pavimento superior, na clausura, no depósito, na biblioteca, no elevador, na varanda superior do imóvel, nas peças e madeiras e elétrica com fiação aparente, na cobertura, na varanda do pavimento superior, na rede pluvial, na fachada e na estrutura do imóvel".>

As observações de turistas brasileiros e estrangeiros sobre problemas estruturais da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, eram constantes antes do desabamento.>