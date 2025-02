PELOURINHO

PF assume investigação do desabamento da Igreja de São Francisco de Assis

Tragédia matou uma pessoa e deixou cinco feridos

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 17:45

Tragédia na Igreja de São Francisco de Assis Crédito: Divulgação/Codesal

Segundo a PF, o trabalho passará integralmente para o órgão federal pois a igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Antes, a investigação era dividida com a Polícia Civil (PC), que passará o material recolhido para a PF. Ainda não há prazo para o envio do material recolhido pela PC, que ainda realiza as diligências do caso. >

Procurada, a Polícia Civil informou que as atualizações sobre o caso serão feitas pela Polícia Federal.>

Relembre o caso

Na última quarta-feira (5), parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou, deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região. >

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu no local. A Polícia Federal (PF) não descarta responsabilização criminal pela morte da jovem.>