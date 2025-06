MORREU EM 2021

Virgínia Fonseca diz que odiava o pai: 'Muito grosso, mente fechada e bravo'

Influenciadora contou que só conseguiu melhorar a relação com o pai nos últimos três anos antes da morte dele, em 2021

Virgínia Fonseca falou abertamente sobre a relação difícil que teve com o pai, Mário Serrão, morto em 2021 aos 72 anos. Em entrevista ao programa Em Pé com Fernanda Gentil, a influenciadora disse que chegou a odiá-lo durante a juventude.>

“Minha relação com meu pai era muito ruim. Nossa relação foi melhorar quando eu fui morar sozinha. Ele era muito grosso, mente fechada e muito bravo. Ele participou da guerra, tinha alguns traumas e não era de dar carinho. Isso me deixava muito brava com ele. Eu não conseguia aceitar essa relação dele comigo”, desabafou.>