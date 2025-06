ANOTA A DICA!

Seis lugares onde comprar licor em Salvador para garantir a bebida do São João

Cardápios vão dos sabores tradicionais aos inusitados

Carolina Cerqueira

Publicado em 15 de junho de 2025 às 14:00

O licor é a bebida queridinha no São João e cidades baianas capricham na produção Crédito: Marina Silva/CORREIO

Milho cozido, amendoim, bolo de aipim. Para muita gente, as comidas típicas são o principal atrativo do São João. Mas os licores não ficam para trás. Sabia que essa bebida alcoólica açucarada que faz sucesso nas cidades nordestinas em junho vem da Europa, de tentativas de fabricação de remédios? >

É o que diz o historiador, especialista em licor e professor do Senac José Barreto. A combinação teria sido testada em mosteiros na Itália, ao fazer infusão de plantas para curar doenças. É a partir da infusão da polpa das frutas com a cachaça que nasce o licor que é hoje conhecido. >

José conta que o licor tradicional de jenipapo, por exemplo, precisa ficar, no mínimo, dois meses em infusão para a liberação dos sabores. Quanto mais tempo, mais qualidade. Depois isso, é hora de prensar o líquido para colher o caldo e misturá-lo com açúcar. Por fim, é preciso deixar o produto pronto descansando por cerca de uma semana. >

“Tem outros processos também, como o de cozimento, que é mais rápido. E também é possível usar a vodka, que combina melhor com frutas que não têm sabor tão intenso. O jenipapo e o maracujá, que são bem fortes, ficam melhor com cachaça”, diz o professor. >

Outra opção bem aceita durante os festejos é o licor cremoso. José explica que ele é feito com adição de leite condensado e creme de leite para rebater o doce. Os que levam ainda chocolate, principalmente o branco, são chamados de licor trufado. “Mas é bom lembrar que, se nesse processo não tem a etapa de infusão, é batida e, não, licor. A essência de um licor é a infusão do álcool”, afirma o especialista. >

Para ajudar você, leitor, a não passar o São João sem um bom licor para chamar de seu, o CORREIO separou uma lista com seis locais onde comprar a bebida em Salvador. Tem opções de sabores para todos os gostos e lojas em diversos pontos da cidade. Confira: >

Baiano Uai

Licores de limão, morango e milho verde Crédito: Divulgação/Baiano Uai

Com dois endereços em Salvador, a loja Baiano Uai vende licores de 900ml fabricados em Cachoeira de três marcas bem conhecidas entre os consumidores: Roque Pinto, Arraiá do Quiabo e Licor do Porto. Entre os sabores, estão, além dos tradicionais, limão, morango, milho verde, cajá e cupuaçu. >

Endereço: Edf Cempre, 3343, Loja 5B, Caminho das Árvores | Mercado do Rio Vermelho >

Funcionamento: Mercado do Rio Vermelho de segunda a sábado 8h às 18h e domingo das 8h às 14h| Edifício Cempre segunda das 10h30 às 18h30, terça à sexta das 9h30 às 18h30, sábado das 9h30 às 14h30 (nos feriados dos dias 19/06 e 24/06, funcionamento no Mercado do Rio Vermelho das 8h até às 14h)>

Delivery: Loja oferece opção de entrega para endereços em Salvador e Lauro de Freitas>

Telefone: (71) 999247098>

Valor: R$29>

Fazendinha Gourmet

Quiosque da Fazendinha Gourmet fica no GBarbosa do Costa Azul Crédito: Marina Silva/CORREIO

A marca que surgiu em 2015 vende produtos que resgatam os sabores da roça. Com loja física em Salvador e serviço de entregas, vende, além de outros produtos típicos do São João como balas de jenipapo, duas opções de licor: Licor da Chácara e Licor Colonial, ambos produzidos em Cachoeira e em garrafas de 900ml. Os sabores são: umbuki (umbu e kiwi), chocolate, café, jenipapo, maracujá, cajá, graviola, amendoim, milho verde, gengibre, passas. >

Endereço: o quiosque da Fazendinha Gourmet fica no supermercado GBarbosa do Costa Azul, na entrada para a loja que tem acesso pelo estacionamento>

Funcionamento: segunda a sábado das 8h às 20h e aos domingos das 9h às 14h (nos feriados dos dias 19/06 e 24/06, funcionará das 9h às 15h)>

Delivery: Loja oferece serviço de entrega pelo aplicativo iFood>

Telefone: (71) 999845352 >

Valor: R$28>

Licor de Mainha

Marca oferece quatro opções fixas de sabor Crédito: Divulgação/Licor de Mainha

A marca Licor de Mainha funciona com produção caseira, sem loja física. Os sabores fixos são doce de leite, chocolate, café e mousse de maracujá. O licor de coco também pode ser encontrado, mas em quantidade limitada. As opções de tamanho são as garrafas de um litro e as de 275ml. As encomendas devem ser feitas com 48 horas de antecedência e haverá pronta entrega na semana do São João. >

Endereço: Os produtos devem ser retirados no bairro Jardim Armação (pedidos de entrega podem ser feitos via aplicativo)>

Telefone: (71) 996913358 / (71) 999679058 >

Valor: 1L - de R$38 a R$45 reais | 275ml - R$15 reais>

Bolos das Meninas

Loja da marca Bolos das Meninas vende licores dos tipos simples e cremoso Crédito: Divulgação/Bolos das Meninas

Com loja física na Pituba, a marca Bolos das Meninas vende o licor fino Brazeiro, fabricado em Santo Antônio de Jesus, em garrafas de 500ml. Os sabores, entre simples e cremosos, são: jenipapo, tamarindo, jabuticaba, mel de cacau, cupuaçu, limão siciliano, coffee cremoso, chocolate cremoso, maracujá cremoso, doce de leite cremoso. >

Endereço: Rua Território do Acre, 159>

Funcionamento: segunda a sexta das 8h30 às 19h30, sábado das 8h30 às 18h30, domingo das 8h30 às 17h (funcionamento normal nos dias 19/06 e 24/06)>

Delivery: Entregas pelo iFood neste link >

Telefone: (71) 999105701>

Valor: Simples - R$39 | Cremosos - R$49>

Licor da Lai

Marca vende licores cremosos e gelados com sabores diferenciados Crédito: Divulgação/Licor da Lai

Com produção caseira e sem loja física, a marca Licor da Lai vende licores o ano inteiro. Eles são cremosos e gelados, com sabores diferenciados como abacaxi ao vinho, morango com chocolate, açaí, amarula e coco. É possível fazer encomenda e comprar os de pronta entrega até mesmo no dia 24/06, com cardápio atualizado todos os dias. >

Endereço: as retiradas devem ser feitas em Periperi (pedidos de entrega podem ser feitos via aplicativo)>

Telefone: (71)991598468 >

Valor: 300ml - R$15 | 1L - R$35 o tradicional e R$40 o especial>

Ianne Santana

Licores de Ianne Santana podem ser comprados até dia 17 Crédito: Divulgação/ Ianne Santana

Ianne Santana também produz licor o ano inteiro, mas sempre de acordo com as épocas de cada fruta. Os sabores são: chocolate, doce de leite, maracujá e acerola. As garrafas são de 750ml e podem ser retiradas até o dia 17/06 no esquema de pronta entrega. >

Endereço: Retirada no bairro da Pituba (entregas podem ser feitas através de aplicativo ou sistema delivery, com dias e horários a combinar)>

Telefone: (71) 8468-4441>