POMBO-CORREIO

Desabamento na Igreja do Ouro expõe falta de cuidado com patrimônio histórico e cultural de Salvador

Cabe ao Iphan, órgão do governo federal, fazer investimentos para garantir a preservação, o que não vem acontecendo

A tragédia na Igreja de São Francisco, um dos maiores patrimônios históricos e culturais de Salvador e do país, trouxe à tona o questionamento em torno da parceria tão celebrada pelo PT entre os governos estadual e federal. Além de a Bahia se manter nos primeiros lugares em rankings indigestos, como de homicídios, pobreza, analfabetismo e desemprego, projetos prometidos por anos e anos pelos governos petistas não saem do papel, a exemplo da ponte Salvador-Itaparica e o VLT do Subúrbio, que já estão quase virando lendas urbanas. Agora, o desabamento de parte do forro do templo religioso, deixando uma pessoa morta, expôs a falta de cuidado com o rico patrimônio histórico e cultural de Salvador, a primeira capital do país. Embora a igreja seja de responsabilidade da Ordem Franciscana, cabe também ao Iphan, órgão do governo federal, fazer investimentos para garantir a preservação, o que não vem acontecendo. A tal parceria aparentemente não vem sendo tão positiva quanto diz a propaganda petista. >