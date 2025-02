TRAGÉDIA

Problema em teto da Igreja São Francisco foi alertado dois dias antes do desabamento

Diretor do tempo avisou ao Iphan sobre dilatação no forro

Monique Lobo

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 18:41

Frade alertou sobre dilatação no forro da igreja dois dias antes do desabamento Crédito: Divulgação/Codesal

Uma dilatação no forro do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, já tinha sido notada pelo frade Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor do templo, e alertada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na última segunda-feira (3). Nesta quarta (5), dois depois, parte do teto desabou e matou uma turista, além de deixar outras cinco pessoas feridas. >

No documento, que o CORREIO teve acesso, o frade pediu uma visita técnica do instituto para verificar o problema identificado no local e enviou uma imagem mostrando o estado do forro. "Gostaríamos de informar que foi identificada uma dilatação no forro do teto da Igreja de São Francisco, no Pelourinho. Considerando a importância histórica e artística desse patrimônio, solicitamos a realização de uma visita técnica para avaliação da situação e encaminhamentos necessários à sua preservação">

Imagem do forro da Igreja de São Francisco enviada pelo frade ao Iphan Crédito: Reprodução

Ele ainda acrescentou: "Pedimos, ainda, orientações sobre as possíveis soluções para o problema, garantindo que qualquer intervenção siga os critérios técnicos e de conservação exigidos para bens tombados. Ficamos à disposição para fornecer mais detalhes e agendar a melhor data para a visita". >

Trecho do documento enviado pelo frei Pedro Júnior ao Iphan Crédito: Reprodução

Uma ordem de serviço para a reforça da igreja foi assinada há quatro meses. O investimento para a restauração do espaço teve o valor de R$ 1,2 milhão. O montante seria aplicado na elaboração do projeto de restauração e preservação do imóvel. >

"A preservação desse patrimônio, que integra a arte barroca, contribui para manter viva a memória do passado colonial e fortalecer o conjunto arquitetônico como atrativo turístico", informou o Iphan na época.>

O superintendente do Iphan Bahia na época, Hermano Guanaes e Queiroz, destacou que a preservação do templo era uma "responsabilidade compartilhada". "É um esforço coletivo que envolve o compromisso de todos os setores da sociedade", disse a época. >