TRAGÉDIA NO PELOURINHO

Polícia vai investigar desabamento de teto da Igreja de São Francisco de Assis

Uma turista de São Paulo morreu, e outras cinco pessoas ficaram feridas

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 17:19

Imagem do interior da igreja mostra os escombros sobre o local onde ficavam os bancos da Igreja Crédito: Divulgação/ Codesal

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, nesta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Giulia, que era natural de Ribeirão Preto (SP), estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto do templo desabou. >

Além da vítima, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma turista. Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para uma unidade de saúde local. De acordo com as autoridades, todos sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.>

Ainda segundo a polícia, guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente.>

A Igreja de São Francisco, um dos principais pontos turísticos da capital, é conhecidíssima por seu estilo barroco ou colonial, seus azulejos portugueses e o ouro que reveste paredes e peças sacras. Em conversa com o CORREIO em 2022, o frei Pedro Júnior Freitas da Silva destacou as imagens de São Benedito e Santa Efigênia, as primeiras de um total de seis que podem ser vistas nas laterais do templo. >

O frei também apontou a imagem de São Francisco abraçado a Jesus, no topo do altar-mor. Nos anos 1930, o artista baiano Pedro Ferreira idealizou o encontro dessas duas figuras, que não foram contemporâneas. Logo na entrada, dois painéis retratam o nascimento, o batismo e a conversão de São Francisco de Assis, também em um paralelo à vida de Cristo. >