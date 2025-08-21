CRIME

Visitante é flagrada tentando entrar com drogas em presídio na Bahia

Mulher tentou enganar os agentes prendendo o material ilícito na região torácica

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:49

Eunápolis: visitante é flagrada pelo bodyscan tentando entrar em presídio com drogas Crédito: Reprodução / Seap

Uma visitante foi flagrada tentando entrar com drogas nas dependências de uma unidade prisional da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (19), no Conjunto Penal de Eunápolis (CPEu), e resultou na apreensão de 174 gramas de substância análoga à maconha e haxixe.

Durante inspeção com uso do equipamento, os agentes da Polícia Penal identificaram a visitante, que é companheira de um interno, portando três invólucros presos ao corpo, na região torácica. Ela foi detida imediatamente e encaminhada à Delegacia de Polícia local, juntamente com a droga.