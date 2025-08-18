VÍCIO

Homem engole 18 'bolinhas' de maconha para entrar com drogas em presídio na Bahia

Suspeito foi flagrado pelo BodyScan

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:35

Homem engole 18 “bolinhas” de maconha para entrar com drogas em presídio na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi flagrado pelo BodyScan com 18 “bolinhas” de maconha no intestino ao tentar entrar no Conjunto Penal de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã da última sexta-feira (15).

A ocorrência foi durante o procedimento padrão de triagem, quando o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do custodiado. Depois disso ele foi levado para uma entrevista com a equipe de segurança.

Na conversa, o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. Dependente químico, o interno alegou que essa seria a única forma de manter o vício.

Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros.