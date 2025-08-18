Homem engole 18 “bolinhas” de maconha para entrar com drogas em presídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:35
Um homem foi flagrado pelo BodyScan com 18 “bolinhas” de maconha no intestino ao tentar entrar no Conjunto Penal de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã da última sexta-feira (15).
A ocorrência foi durante o procedimento padrão de triagem, quando o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do custodiado. Depois disso ele foi levado para uma entrevista com a equipe de segurança.
Na conversa, o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. Dependente químico, o interno alegou que essa seria a única forma de manter o vício.
Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros.
Todo o material foi recolhido sob vigilância e, posteriormente, o interno e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis.