Homem engole 18 'bolinhas' de maconha para entrar com drogas em presídio na Bahia

Suspeito foi flagrado pelo BodyScan

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:35

Homem engole 18 "bolinhas" de maconha para entrar com drogas em presídio na Bahia
Crédito: Reprodução

Um homem foi flagrado pelo BodyScan com 18 “bolinhas” de maconha no intestino ao tentar entrar no Conjunto Penal de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã da última sexta-feira (15). 

A ocorrência foi durante o procedimento padrão de triagem, quando o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do custodiado. Depois disso ele foi levado para uma entrevista com a equipe de segurança.

Na conversa, o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. Dependente químico, o interno alegou que essa seria a única forma de manter o vício.

Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros.

Todo o material foi recolhido sob vigilância e, posteriormente, o interno e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis.

