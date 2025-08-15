VIOLÊNCIA

Universitário de 20 anos é baleado por policial civil e morre no DF

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (14/8), no Recanto das Emas. João Gabriel Matos da Silva morreu no local

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:33

Universitário de 20 anos é baleado por policial civil e morre no DF Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um jovem estudante de tecnologia da informação, de 20 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (14/8), após ser baleado por um policial civil, no Recanto das Emas.