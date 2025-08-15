Universitário de 20 anos é baleado por policial civil e morre no DF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:33
Um jovem estudante de tecnologia da informação, de 20 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (14/8), após ser baleado por um policial civil, no Recanto das Emas.
O caso ocorreu na Quadra 509 da região administrativa. Segundo relatos de vizinhos, um agente da PCDF estava entregando uma intimação em um Versa Branco descaracterizado, quando João Gabriel Matos da Silva (foto em destaque) passou em uma moto, junto com um adolescente de 15 anos na garupa.