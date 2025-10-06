ACIDENTE

Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Esposa do condutor também ficou ferida após o carro ter sido atingido

Metrópoles

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:47

Acidente em São Paulo Crédito: Reprodução

O carro de um casal foi atingido por uma árvore em chamas enquanto trafegava pela Rodovia Washington Luís (SP 310), na altura de Araraquara, no interior de São Paulo, na noite desse domingo (5). Raphael Cardoso Bellarmino, de 34 anos, não resistiu ao acidente.

A esposa da vítima, Natyeli Bellarmino, de 26 anos, ficou ferida.