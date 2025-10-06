Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:47
O carro de um casal foi atingido por uma árvore em chamas enquanto trafegava pela Rodovia Washington Luís (SP 310), na altura de Araraquara, no interior de São Paulo, na noite desse domingo (5). Raphael Cardoso Bellarmino, de 34 anos, não resistiu ao acidente.
A esposa da vítima, Natyeli Bellarmino, de 26 anos, ficou ferida.
Segundo o Centro de Controle de Informações (CCi) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), havia um incêndio no local, que se propagou para a árvore no canteiro lateral da pista.