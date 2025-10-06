POLÍTICA

Candidatura ao Senado provoca conflito na família Bolsonaro

Michelle Bolsonaro prefere outro nome em Santa Catarina ao invés do enteado Carlos

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:32

Carlos e Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro demonstra discordância em relação à possível candidatura do enteado Carlos Bolsonaro (PL) ao Senado por Santa Catarina. À frente do PL Mulher, Michelle teria como prioridade apoiar a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) com o objetivo de ampliar a representação feminina do partido na próxima legislatura. A informação é do jornal O Globo.

Carlos, vereador no Rio de Janeiro, é cotado para concorrer por SC e já teria iniciado a busca por imóveis em São José, na Grande Florianópolis. A possibilidade de sua candidatura, porém, provoca divergências internas no partido. Michelle já manifestou seu descontentamento ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Santa Catarina terá duas vagas em disputa no Senado na próxima eleição, com o término dos mandatos de Esperidião Amin (PP) e Ivete da Silveira (MDB). Amin, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Jorginho Mello (PL), é considerado um nome estratégico para agregar palanques e ampliar o eleitorado da direita no estado.

Carlos e Jair Bolsonaro 1 de 7

“A Carol é querida pela Michelle e por todos nós, mas o Esperidião Amin também quer a vaga e o Bolsonaro já bateu o martelo que o Carlos vem por Santa Catarina. Até daria para termos ela [Caroline de Toni] e Carlos concorrendo simultaneamente, mas o Esperidião nunca faltou para nós, ele é da direita”, afirmou Valdemar ao Globo.

Michelle Bolsonaro é responsável por atrair filiadas e organizar candidaturas femininas, mas uma das queixas da ex-primeira-dama é que suas indicações têm influência apenas nas eleições para a Câmara dos Deputados, não no Senado. Para a segunda vaga em disputa, Michelle defende a candidatura de Carol de Toni, e o partido busca uma forma de acomodar a deputada sem que ela precise concorrer novamente à Câmara.

Apesar da divergência, Michelle não se posicionou de forma contrária ao nome de Carlos Bolsonaro. Os dois têm uma relação conturbada, e a ex-primeira-dama já afirmou que não mantém contato com o enteado. Recentemente, em live com o senador Magno Malta (PL-ES), Carlos elogiou Michelle, chamando-a de “guerreira”.