'Amante de Bolsonaro': Michelle processa Joice Hasselmann por vídeo com ataques

Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:00
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com ação judicial contra a ex-deputada federal Joice Hasselmann, solicitando a retirada de um vídeo do YouTube e a reparação por danos morais no valor de R$ 20 mil. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.
O processo se refere a declarações feitas por Joice em um podcast, ainda disponível na plataforma, em 27 de agosto. Na gravação, a ex-parlamentar chamou Michelle de "uma grande farsa", "um horror" e "de baixíssimo nível".
Além disso, Joice afirmou que Michelle teria sido "amante de Bolsonaro, enquanto ele era casado com outra" e se envolvido com "outro homem comprometido, de quem engravidou da primeira filha".
Os advogados da ex-primeira-dama pedem a exclusão imediata do vídeo, argumentando que se trata de conteúdo difamatório. Um pedido de liminar para remover a gravação foi recentemente negado. O processo corre na Justiça do Distrito Federal.