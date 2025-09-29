DF

'Amante de Bolsonaro': Michelle processa Joice Hasselmann por vídeo com ataques

Declarações foram feitas em entrevista a podcast

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:00

Joice Hasselmann e Michelle Bolsonaro, na época em que eram aliadas Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com ação judicial contra a ex-deputada federal Joice Hasselmann, solicitando a retirada de um vídeo do YouTube e a reparação por danos morais no valor de R$ 20 mil. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

O processo se refere a declarações feitas por Joice em um podcast, ainda disponível na plataforma, em 27 de agosto. Na gravação, a ex-parlamentar chamou Michelle de "uma grande farsa", "um horror" e "de baixíssimo nível".

Além disso, Joice afirmou que Michelle teria sido "amante de Bolsonaro, enquanto ele era casado com outra" e se envolvido com "outro homem comprometido, de quem engravidou da primeira filha".