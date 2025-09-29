Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Amante de Bolsonaro': Michelle processa Joice Hasselmann por vídeo com ataques

Declarações foram feitas em entrevista a podcast

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:00

Joice Hasselmann e Michelle Bolsonaro, na época em que eram aliadas
Joice Hasselmann e Michelle Bolsonaro, na época em que eram aliadas Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com ação judicial contra a ex-deputada federal Joice Hasselmann, solicitando a retirada de um vídeo do YouTube e a reparação por danos morais no valor de R$ 20 mil. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

O processo se refere a declarações feitas por Joice em um podcast, ainda disponível na plataforma, em 27 de agosto. Na gravação, a ex-parlamentar chamou Michelle de "uma grande farsa", "um horror" e "de baixíssimo nível".

Além disso, Joice afirmou que Michelle teria sido "amante de Bolsonaro, enquanto ele era casado com outra" e se envolvido com "outro homem comprometido, de quem engravidou da primeira filha".

Os advogados da ex-primeira-dama pedem a exclusão imediata do vídeo, argumentando que se trata de conteúdo difamatório. Um pedido de liminar para remover a gravação foi recentemente negado. O processo corre na Justiça do Distrito Federal.

Mais recentes

Imagem - Jovem sofre cegueira temporária após tomar bebida alcoólica adulterada; amigo está em coma

Jovem sofre cegueira temporária após tomar bebida alcoólica adulterada; amigo está em coma
Imagem - Barroso diz estar indeciso sobre deixar o STF: "é uma possibilidade, não uma certeza"

Barroso diz estar indeciso sobre deixar o STF: "é uma possibilidade, não uma certeza"
Imagem - Adolescente de 14 anos é amarrado e agredido com socos e chutes pela mãe e irmã

Adolescente de 14 anos é amarrado e agredido com socos e chutes pela mãe e irmã

MAIS LIDAS

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
01

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
02

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
03

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil