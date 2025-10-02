Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista em podcast

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:57
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou Jair Bolsonaro a dar entrevista no podcast “Café com Ferri”, do influenciador do mercado financeiro Rafael Ferri. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo.
No pedido de participação do ex-presidente, que partiu do podcast, os produtores informam que o programa não será transmitido ao vivo e que respeitará “eventuais sigilos” e “decisões judiciais”. A realização agora depende do interesse de Bolsonaro.
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou que o ex-presidente tentou interferir na investigação contra o filho, Eduardo. Inicialmente, as restrições haviam sido impostas em 18 de julho e incluíam o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana, restrição de contato com outros investigados e proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.
A denúncia da PGR, apresentada em 22 de setembro, aponta que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo "induziram a adoção de medidas retaliatórias pelo governo norte-americano contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, no intuito de compelir o Supremo Tribunal a encerrar os processos sem condenações, especialmente de Jair Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado".
A acusação também menciona a suspensão de vistos de oito ministros do STF e mensagens em redes sociais dos envolvidos, em que prometiam que "tem muito mais por vir" e que "era só o começo". Apesar das restrições, o ex-presidente apareceu em vídeos divulgados por aliados, mostrando a tornozeleira e participando de manifestações por telefone, incluindo conversas com políticos como Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira (PL-MG). Para Alexandre de Moraes, essas ações demonstram "a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu".