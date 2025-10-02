Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista em podcast

Em prisão domiciliar desde agosto, ex-presidente ainda está proibido de usar de redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:57

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou Jair Bolsonaro a dar entrevista no podcast “Café com Ferri”, do influenciador do mercado financeiro Rafael Ferri. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo.

No pedido de participação do ex-presidente, que partiu do podcast, os produtores informam que o programa não será transmitido ao vivo e que respeitará “eventuais sigilos” e “decisões judiciais”. A realização agora depende do interesse de Bolsonaro.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou que o ex-presidente tentou interferir na investigação contra o filho, Eduardo. Inicialmente, as restrições haviam sido impostas em 18 de julho e incluíam o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana, restrição de contato com outros investigados e proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

Jair Bolsonaro

Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro segura Constituição de 1988 antes de interrogatório por Antonio Augusto/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Gustavo Moreno/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/ METRÓPOLES
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Kebec Nogueira/ Metrópoles
Jair Bolsonaro foi intimado na quarta-feira (23) por Reprodução
Jair Bolsonaro por Divulgação
Ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que fala sobre seu estado de saúde por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Bolsonaro em ato que aconteceu na Avenida Paulista por Reprodução
Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF
Bolsonaro criticou Moraes e voltou a por Wilton Junior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Carolina Antunes/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Marcos Corrêa/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Perfume de Bolsonaro por Divulgação
Jair Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Jair Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro por Evaristo SA/AFP
Jair Bolsonaro por Agência Brasil
1 de 36
Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF

A denúncia da PGR, apresentada em 22 de setembro, aponta que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo "induziram a adoção de medidas retaliatórias pelo governo norte-americano contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, no intuito de compelir o Supremo Tribunal a encerrar os processos sem condenações, especialmente de Jair Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado".

A acusação também menciona a suspensão de vistos de oito ministros do STF e mensagens em redes sociais dos envolvidos, em que prometiam que "tem muito mais por vir" e que "era só o começo". Apesar das restrições, o ex-presidente apareceu em vídeos divulgados por aliados, mostrando a tornozeleira e participando de manifestações por telefone, incluindo conversas com políticos como Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira (PL-MG). Para Alexandre de Moraes, essas ações demonstram "a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu".

Leia mais

Imagem - Joice Hasselmann diz que Michelle Bolsonaro não pode 'apagar passado': 'Crentinha era amante'

Joice Hasselmann diz que Michelle Bolsonaro não pode 'apagar passado': 'Crentinha era amante'

Imagem - Michelle diz que crise de soluços de Bolsonaro 'deu uma trégua'

Michelle diz que crise de soluços de Bolsonaro 'deu uma trégua'

Imagem - Moraes determina notificação de Eduardo Bolsonaro e diz que deputado está nos EUA para fugir da lei

Moraes determina notificação de Eduardo Bolsonaro e diz que deputado está nos EUA para fugir da lei

Mais recentes

Imagem - Foragido, deputado Binho Galinha ganha R$ 34.774,64 por mês na Alba

Foragido, deputado Binho Galinha ganha R$ 34.774,64 por mês na Alba
Imagem - Deputado acusa Jerônimo de contradição sobre candidatura de ACM Neto

Deputado acusa Jerônimo de contradição sobre candidatura de ACM Neto
Imagem - Filas, falta de leitos e críticas: saúde pública da Bahia vira tema de debate

Filas, falta de leitos e críticas: saúde pública da Bahia vira tema de debate

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
03

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo