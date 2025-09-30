Acesse sua conta
Michelle diz que crise de soluços de Bolsonaro 'deu uma trégua'

Ex-presidente foi atendido após passar mal na segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:30

Jair e Michelle Bolsonaro
Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, publicou uma mensagem na redes sociais afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está bem após ter sofrido uma crise de soluços na noite desta segunda-feira (29). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília (DF).

"Meu amor está bem, graças a Deus! O soluço deu uma trégua. Muito obrigado pelas orações", escreveu Michelle. O ex-presidente foi atendido pelo médico Cláudio Birolini após passar mal nesta segunda. Em publicação nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai teve uma crise de soluço acompanhada de quatro episódios de vômitos, descritos por ele como os mais fortes até agora.

A crise aconteceu horas depois de o ex-presidente receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Flávio e Jair Renan, dois de seus filhos, para um almoço no condomínio onde está em prisão domiciliar.

“É muito triste ver o presidente na situação em que ele está. A gente conversando, e ele soluçando o tempo todo. Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência de um atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele. Não ceifou pelas mãos de Deus”, lamentou Tarcísio após a visita.

Nova crise do ex-presidente

Bolsonaro foi internado no hospital DF Star, em Brasília, após sentir forte mal-estar no último dia 16. Segundo o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o quadro incluiu uma crise de soluços que evoluiu para vômito intenso.

"Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele quando, às vezes pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele e teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de respirar foi fazendo isso, com vômito forte, tontura, pressão muito baixa", afirmou o parlamentar para a imprensa na noite de ontem, na porta da unidade de saúde.

De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha Bolsonaro desde 2018, o ex-presidente deverá permanecer internado e passar a noite no hospital.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre a situação do marido. "Como já foi noticiado, Jair teve um mal-estar decorrente de uma crise de soluços e vômito. Ele fez alguns exames e, neste momento, está com medicação intravenosa", escreveu em publicação no Instagram.

