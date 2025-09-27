Acesse sua conta
Vidente fala sobre saúde de Bolsonaro e crava grande reviravolta em agosto de 2026

Segundo a vidente, a saúde dele segue estável, sem riscos imediatos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:00

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

A participação da sensitiva Érica Dias no programa Chupim, da Rádio Metropolitana FM, chamou atenção ao trazer novas previsões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a vidente, a saúde dele segue estável, sem riscos imediatos, apesar dos rumores que circulam com frequência.

Érica afirmou que Bolsonaro viverá uma reviravolta política no ano que vem. “Ele não morre. Bolsonaro tem uma reviravolta em agosto do ano que vem. A partir do dia 16 de agosto, pode marcar. Ele vai em frente”, disse durante a entrevista.

As revelações não pararam por aí. Outra sensitiva, Lene, também fez previsões envolvendo a família Bolsonaro. Ela afirmou que Eduardo Bolsonaro deve enfrentar problemas em sua relação com Donald Trump e que poderá até ser deportado para o Brasil. Segundo ela, o filho do ex-presidente corre risco de sofrer consequências jurídicas mais pesadas do que o próprio pai.

Lene ainda falou sobre o futuro do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A previsão é de que ele siga no cargo sem interrupções. Para a vidente, a única possibilidade de mudança seria um atentado, algo que ela não vê se concretizando.

As declarações das sensitivas movimentaram o cenário político, trazendo novas especulações sobre o destino de figuras centrais da política brasileira.

