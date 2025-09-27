PREVISÕES

Vidente fala sobre saúde de Bolsonaro e crava grande reviravolta em agosto de 2026

Segundo a vidente, a saúde dele segue estável, sem riscos imediatos

Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:00

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

A participação da sensitiva Érica Dias no programa Chupim, da Rádio Metropolitana FM, chamou atenção ao trazer novas previsões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a vidente, a saúde dele segue estável, sem riscos imediatos, apesar dos rumores que circulam com frequência.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Érica afirmou que Bolsonaro viverá uma reviravolta política no ano que vem. “Ele não morre. Bolsonaro tem uma reviravolta em agosto do ano que vem. A partir do dia 16 de agosto, pode marcar. Ele vai em frente”, disse durante a entrevista.

As revelações não pararam por aí. Outra sensitiva, Lene, também fez previsões envolvendo a família Bolsonaro. Ela afirmou que Eduardo Bolsonaro deve enfrentar problemas em sua relação com Donald Trump e que poderá até ser deportado para o Brasil. Segundo ela, o filho do ex-presidente corre risco de sofrer consequências jurídicas mais pesadas do que o próprio pai.

Lene ainda falou sobre o futuro do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A previsão é de que ele siga no cargo sem interrupções. Para a vidente, a única possibilidade de mudança seria um atentado, algo que ela não vê se concretizando.