Conselho do tarot para este 27 de setembro: hora de confiar no futuro e acreditar em seus projetos

A carta A Estrela guia o dia e indica esperança e renovação

Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 00:01

O tarot traz como conselho para este sábado (27) a carta A Estrela, símbolo de esperança, inspiração e renovação. O arcano sugere que o momento é favorável para recuperar a confiança em si mesmo e no caminho que está sendo trilhado, mesmo que alguns resultados ainda não estejam visíveis.

A energia da Estrela convida a desacelerar, cuidar da saúde emocional e espiritual e se reconectar com práticas que alimentem a alma, como meditação, oração ou contato com a natureza. É também um chamado para olhar para o futuro com mais serenidade, mantendo firme a visão do que se deseja construir a longo prazo.

O conselho do tarot é que você não se deixe levar por inseguranças ou desânimos. Procure enxergar os sinais sutis que a vida apresenta e confie no processo, mesmo que ele pareça lento. Compartilhar sua luz com outras pessoas, seja oferecendo apoio ou inspiração, pode fortalecer vínculos importantes.