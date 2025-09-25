Outubro começa com dinheiro surpresa para alguns signos: descubra se você está na lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:44
O início de outubro promete surpresas financeiras para determinados signos. De acordo com a astrologia, Leão, Touro e Câncer podem receber PIX inesperados, reembolsos ou bonificações, resultado de esforços passados e da influência positiva dos trânsitos planetários.
A astrologia aponta que a energia de abundância se manifesta de forma concreta para alguns signos, recompensando dedicação e esforço. Robert Hand, astrólogo internacional, explica que “a casa 2 do mapa astral revela talentos para gerar recursos e atrair prosperidade material”.
Os signos no trabalho
Leão: Carisma e ousadia abrem portas para convites de projetos paralelos e bonificações.
Touro: Paciência e persistência se transformam em retornos financeiros inesperados, como reembolsos ou ganhos com investimentos.
Câncer: Apoio prático e financeiro pode surgir de familiares ou pessoas próximas, refletindo o cuidado que os cancerianos têm com os outros.
Especialistas recomendam aproveitar o dinheiro extra com consciência: quitar dívidas, investir em aprendizado ou reservar parte para imprevistos. Segundo Stephen Arroyo, “o elemento água se expressa pela empatia, que pode atrair apoio e nutrição financeira”.