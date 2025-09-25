Acesse sua conta
ABBA fez Dancing Queen para a Rainha Silvia, a brasileira da Suécia? Veja a verdade

Hit do ABBA estreou no casamento da Rainha brasileira da Suécia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:02

Rainha Silvia
Rainha Silvia Crédito: Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Na noite de 18 de junho de 1976, Estocolmo viveu um momento histórico que uniu música pop e realeza. Durante a gala em homenagem ao casamento do rei Carl XVI Gustaf com Silvia Sommerlath, o grupo ABBA apresentou pela primeira vez, em território sueco, a canção Dancing Queen.

A coincidência da estreia em uma festa real fez nascer um mito que persiste até hoje: a ideia de que o hit teria sido composto especialmente para Silvia, que no dia seguinte se tornaria Rainha da Suécia. O título “Rainha Dançante” parecia perfeito para coroar a ocasião.

Transmitida pela TV, a apresentação mostrou a futura rainha, filha de brasileira e alemão, sorrindo e aplaudindo ao lado do então noivo. Desde então, a música passou a ser associada ao casal real e à monarquia sueca, mesmo que o próprio ABBA sempre tenha reforçado que a faixa foi inspirada apenas na cena disco dos anos 1970.

Rainha Silvia da Suécia

Rainha Silvia por Divulgação
Rainha Silvia por Linda Broström/The Royal Court of Sweden
ABBA canta "Dancing Queen" em gala para Rainha Silvia por Reprodução
O rei e a rainha da Suécia, Carl 16 Gustaf e Sílvia Renata Sommerlath por Reprodução
O rei e a rainha da Suécia, Carl 16 Gustaf e Sílvia Renata Sommerlath por Reprodução
1 de 5
Rainha Silvia por Divulgação

Décadas depois, em 1993, a ligação foi reavivada quando Anni-Frid Lyngstad, integrante do ABBA, voltou a cantar Dancing Queen no aniversário de 50 anos da Rainha Silvia, em uma versão especial a cappella.

Quase meio século depois, Dancing Queen continua sendo um dos maiores clássicos do ABBA, eternamente ligada tanto às pistas de dança do mundo quanto a um dos momentos mais glamorosos da monarquia sueca.

Silvia tem origem brasileira e fala português

A Rainha Silvia da Suécia, esposa do rei Carl XVI Gustaf, tem fortes ligações com o Brasil. Embora tenha nascido em Heidelberg, na Alemanha, em 23 de dezembro de 1943, parte de sua infância foi vivida em São Paulo, onde estudou no Colégio Alemão.

Filha do empresário alemão Walther Sommerlath e da brasileira Alice Soares de Toledo, Silvia cresceu em contato direto com a cultura brasileira antes de retornar à Alemanha.

