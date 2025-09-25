CURIOSIDADE

ABBA fez Dancing Queen para a Rainha Silvia, a brasileira da Suécia? Veja a verdade

Hit do ABBA estreou no casamento da Rainha brasileira da Suécia

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:02

Rainha Silvia Crédito: Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Na noite de 18 de junho de 1976, Estocolmo viveu um momento histórico que uniu música pop e realeza. Durante a gala em homenagem ao casamento do rei Carl XVI Gustaf com Silvia Sommerlath, o grupo ABBA apresentou pela primeira vez, em território sueco, a canção Dancing Queen.

A coincidência da estreia em uma festa real fez nascer um mito que persiste até hoje: a ideia de que o hit teria sido composto especialmente para Silvia, que no dia seguinte se tornaria Rainha da Suécia. O título “Rainha Dançante” parecia perfeito para coroar a ocasião.

Transmitida pela TV, a apresentação mostrou a futura rainha, filha de brasileira e alemão, sorrindo e aplaudindo ao lado do então noivo. Desde então, a música passou a ser associada ao casal real e à monarquia sueca, mesmo que o próprio ABBA sempre tenha reforçado que a faixa foi inspirada apenas na cena disco dos anos 1970.

Décadas depois, em 1993, a ligação foi reavivada quando Anni-Frid Lyngstad, integrante do ABBA, voltou a cantar Dancing Queen no aniversário de 50 anos da Rainha Silvia, em uma versão especial a cappella.

Quase meio século depois, Dancing Queen continua sendo um dos maiores clássicos do ABBA, eternamente ligada tanto às pistas de dança do mundo quanto a um dos momentos mais glamorosos da monarquia sueca.

Silvia tem origem brasileira e fala português

A Rainha Silvia da Suécia, esposa do rei Carl XVI Gustaf, tem fortes ligações com o Brasil. Embora tenha nascido em Heidelberg, na Alemanha, em 23 de dezembro de 1943, parte de sua infância foi vivida em São Paulo, onde estudou no Colégio Alemão.