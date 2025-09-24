PREOCUPAÇÃO

Mãe de Mileide desabafa após descoberta de tumor do neto, filho de Safadão: 'Chorei, rezei e entreguei a Deus'

Doralice dos Santos relatou o desespero e a fé no momento em que a família recebeu o diagnóstico de Yhudy, de 14 anos

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:27

Avó de Yhudy desabafa sobre tumor do neto, filho de Mileide e Safadão Crédito: Reprodução

A descoberta do tumor do adolescente Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, comoveu a família e emocionou seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira (24), a avó do jovem, Doralice dos Santos Oliveira, fez um relato forte sobre o impacto do diagnóstico e a angústia enfrentada no período.

“Nosso milagre! Tensão, desespero, vontade de gritar, arrancar os próprios cabelos, coração sangrando, chorando, acelerado, sem palavras para descrever o que realmente sentimos em um momento tão assustador!”, escreveu Doralice em suas redes sociais.

Em meio ao sofrimento, ela destacou que buscou apoio na fé: “Chorei, rezei, supliquei e entreguei tudo ao Senhor, e confiante esperei. Obrigada, Jesus”, completou.

Yhudy, de 14 anos, passou por uma cirurgia de emergência na sexta-feira (19) para retirada do tumor localizado no osso parietal do crânio, identificado como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O adolescente recebeu alta na segunda-feira (22) e já está em recuperação.

Segundo boletim médico, os exames indicam que o tumor é benigno, sem necessidade de tratamento complementar como a quimioterapia. O diagnóstico trouxe alívio para os pais e familiares.

Wesley Safadão e Mileide Mihaile, que mantêm boa relação desde o término em 2012, acompanharam de perto toda a internação. O cantor, hoje casado com Thyane Dantas, também é pai de Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6.