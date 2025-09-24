Acesse sua conta
Brunna Gonçalves deixa a Beija-Flor de surpresa, e mãe de Ludmilla dispara contra escola: ‘Desvalorizada’

Esposa de Ludmilla revelou saída inesperada do posto de destaque

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:02

Silvana cobra valorização de Brunna e incentiva a nora a brilhar em outra escola Crédito: Reprodução

Brunna Gonçalves, bailarina e esposa de Ludmilla, surpreendeu os fãs ao anunciar nesta quarta-feira (24) sua saída da Beija-Flor de Nilópolis. Em uma publicação no Instagram, a dançarina afirmou que foi pega de surpresa com a decisão e fez um desabafo emocionante sobre sua trajetória na escola de samba.

“Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade. Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão”, escreveu Brunna.

Brunna Gonçalves deixa a Beija-Flor

Brunna Gonçalves se despede da Beija-Flor por Reprodução/Instagram

Ela lembrou ainda a experiência de desfilar grávida de Zuri, sua filha com Ludmilla. “No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre. Só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!”, disse.

Apesar do tom de agradecimento, Brunna deixou nas entrelinhas que sua saída envolveu desentendimentos internos. “Aprendi que nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja. E, como em todo enredo, existem capítulos que se encerram, mesmo que seja de maneiras diferentes do que imaginamos”, completou.

Quem também se manifestou foi a sogra da bailarina, Silvana Oliveira, que fez questão de alfinetar a Beija-Flor e incentivar a nora a seguir em outra escola de samba. “Tenho certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor. Eu te amo!”, escreveu.

Nos comentários, seguidores demonstraram apoio à bailarina e já especulam sobre os próximos passos. “Não é que a Brunna precise (pois deve ter convites), mas a Ludmilla já deve fazer a própria escola de samba com a Brunna rainha de bateria e a Zuri como musa de destaque”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

Tags:

Carnaval 2026 Brunna Gonçalves

