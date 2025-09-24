REALITY SHOW

‘A Fazenda 17’: Martina provoca Tamires e debocha de ex de Davi Brito

Discussão acalorada entre peoas movimentou a casa e gerou repercussão imediata nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:23

Martina ataca Tamires e cita ex de Davi Brito em briga em A Fazenda 17. Crédito: Reprodução/Record

A tensão voltou a dominar A Fazenda 17 nesta semana. Em meio a mais um desentendimento dentro da sede, Martina e Tamires protagonizaram uma briga intensa que surpreendeu os colegas e deu o que falar fora do confinamento.

No auge da discussão, Martina disparou uma frase que chocou os peões: “Você só está aqui porque é ex de fulaninho (Davi Brito)”. A declaração, que desmereceu a trajetória de Tamires no jogo, foi vista pelos demais participantes como um ataque direto à vida pessoal da rival, gerando desconforto e dividindo opiniões.

