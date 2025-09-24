POLÊMICA

Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti

Influenciador digital e Euro discutiram na penitenciária do Roger, em João Pessoa, depois que um suposto envolvimento foi descoberto

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:02

Hytalo Santos e o marido Israel Vicente Crédito: Divulgação/Polícia Civil SP

Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, se desentenderam dentro do presídio do Roger, em João Pessoa (PB), após um flagrante comprometer a relação. Segundo o portal LeoDias, Euro teria sido visto em situação íntima com uma travesti detida na mesma unidade prisional. O episódio ocorreu na última sexta-feira (19).

De acordo com testemunhas, a discussão entre os dois começou imediatamente após o flagrante. Ainda no mesmo dia, Hytalo e Euro passaram a evitar contato dentro do presídio, mantendo distância inclusive durante o banho de sol. No sábado (20), durante o horário de visitas, fontes confirmaram que o casal continuava afastado, com comportamento incomum diante dos demais detentos.

Hytalo Santos 1 de 15

Apesar da tensão, a situação pareceu se normalizar nos dias seguintes. Nesta quarta-feira (24), pessoas próximas ao casal relataram que Hytalo e Euro demonstraram atitudes mais tranquilas, indicando uma possível reconciliação ou trégua.

Presos desde agosto, o influenciador e o marido tiveram o pedido de habeas corpus negado pela Câmara Criminal de João Pessoa na última terça-feira (23). Os desembargadores João Benedito, Carlos Beltrão, Joás Filho e Márcio Murillo votaram de forma unânime pela manutenção da prisão. “Dinheiro não se compra tudo como os réus pensam e pensaram sobre a justiça”, afirmou o relator do caso.