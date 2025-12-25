ENTRETENIMENTO

Vão ter mais filmes de Karatê Kid? Ator afirma que conversas já existem

Astro defende novos caminhos criativos para manter a saga relevante

Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14:04

Karatê Kid Crédito: Reprodução

O futuro da franquia Karatê Kid voltou a entrar em pauta após declarações de Ralph Macchio. Em entrevista recente à revista People, o ator sugeriu que uma reinicialização pode ser o caminho mais adequado para permitir que a saga evolua sem perder sua essência.

Lançado em maio de 2025, o filme Karatê Kid: Lendas marcou o encontro inédito de Macchio e Jackie Chan, protagonistas de diferentes fases da franquia. O longa reacendeu o interesse do público e arrecadou cerca de US$ 117 milhões em bilheteria global, reforçando o potencial de expansão do universo da série.

Segundo Macchio, já houve conversas internas envolvendo tanto a série Cobra Kai quanto os filmes recentes. Para ele, o próximo passo precisa ser pensado com cuidado. O ator defende que uma reinicialização permitiria encontrar a melhor forma de lançar novos projetos, respeitando a base de fãs construída desde 1984 e mantendo a integridade dos personagens.

O ator também destacou que não há pressa para decisões definitivas. Ele afirmou que segue aberto a novas ideias ao lado de roteiristas e outros integrantes do elenco, mas ressaltou que qualquer avanço deve ser feito de maneira orgânica e responsável, considerando o legado da franquia.