Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vão ter mais filmes de Karatê Kid? Ator afirma que conversas já existem

Astro defende novos caminhos criativos para manter a saga relevante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14:04

Karatê Kid
Karatê Kid Crédito: Reprodução

O futuro da franquia Karatê Kid voltou a entrar em pauta após declarações de Ralph Macchio. Em entrevista recente à revista People, o ator sugeriu que uma reinicialização pode ser o caminho mais adequado para permitir que a saga evolua sem perder sua essência.

Lançado em maio de 2025, o filme Karatê Kid: Lendas marcou o encontro inédito de Macchio e Jackie Chan, protagonistas de diferentes fases da franquia. O longa reacendeu o interesse do público e arrecadou cerca de US$ 117 milhões em bilheteria global, reforçando o potencial de expansão do universo da série.

Karatê Kid

Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
Karatê Kid por Reprodução
1 de 7
Karatê Kid por Reprodução

Segundo Macchio, já houve conversas internas envolvendo tanto a série Cobra Kai quanto os filmes recentes. Para ele, o próximo passo precisa ser pensado com cuidado. O ator defende que uma reinicialização permitiria encontrar a melhor forma de lançar novos projetos, respeitando a base de fãs construída desde 1984 e mantendo a integridade dos personagens.

Leia mais

Imagem - Beijo Explosivo: veja quando estreia o 14º e último episódio do dorama na Netflix

Beijo Explosivo: veja quando estreia o 14º e último episódio do dorama na Netflix

Imagem - Galvão Bueno é internado em hospital após passar mal na noite de Natal

Galvão Bueno é internado em hospital após passar mal na noite de Natal

Imagem - Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

O ator também destacou que não há pressa para decisões definitivas. Ele afirmou que segue aberto a novas ideias ao lado de roteiristas e outros integrantes do elenco, mas ressaltou que qualquer avanço deve ser feito de maneira orgânica e responsável, considerando o legado da franquia.

Criada em 1984, Karatê Kid se tornou um fenômeno mundial, ultrapassou US$ 130 milhões em bilheteria apenas com o primeiro filme e se expandiu ao longo dos anos com diversas sequências, uma animação e a série Cobra Kai. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre novos filmes ou projetos derivados da saga.

Tags:

Karatê kid

Mais recentes

Imagem - Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? O que os evangelhos revelam sobre sua data de nascimento

Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? O que os evangelhos revelam sobre sua data de nascimento
Imagem - Especial de Natal: 7 orações para atrair paz, amor e renovação espiritual

Especial de Natal: 7 orações para atrair paz, amor e renovação espiritual
Imagem - Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
01

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
02

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
03

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Imagem - Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)
04

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)