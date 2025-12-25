Latino alfineta Zezé Di Camargo após gravar especial musical no SBT

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:21
O cantor Latino gravou um especial musical no SBT e acabou gerando repercussão nas redes sociais ao publicar uma mensagem interpretada como uma alfinetada em Zezé Di Camargo. Latino foi escolhido pela emissora para ocupar o espaço deixado pelo sertanejo, que teve seu especial cancelado após uma sequência de polêmicas envolvendo o canal.
Zezé Di Camargo
A gravação aconteceu na última terça-feira (23) e o programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, dentro do Baile do Latinera, atração comandada por João Silva. Segundo o SBT, a proposta da noite é apostar em música alta, pista cheia e clima festivo para encerrar o ano na programação.
Nas redes sociais, Latino celebrou a participação e descreveu a experiência como um momento marcante. Em uma das publicações, o cantor agradeceu à emissora pelo espaço e destacou o respeito recebido, em uma fala que foi vista por internautas como indireta ao sertanejo. Ao mencionar gratidão pelo cuidado com sua arte, Latino reforçou que sua música é voltada para todos, sem misturar posicionamentos políticos com o trabalho artístico.
A movimentação do SBT acontece após o cancelamento do especial de Zezé Di Camargo. O sertanejo pediu que sua atração não fosse exibida depois de se incomodar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja e do ministro do STF Alexandre de Moraes em um programa jornalístico da emissora. Em vídeo divulgado nas redes, Zezé afirmou ter interpretado a aparição das autoridades como uma mudança de posicionamento do canal.
Diante da repercussão negativa, o SBT decidiu cancelar o especial do cantor e optou por substituir a atração. A escolha por Latino foi vista internamente como uma forma de reorganizar a programação musical de fim de ano e encerrar o episódio sem prolongar o desgaste público.