Latino alfineta Zezé Di Camargo após gravar especial musical no SBT

Cantor foi escolhido para substituir sertanejo, que teve programa cancelado depois de polêmicas com a emissora

Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:21

Zezé di Camargo e Latino Crédito: Reprodução

O cantor Latino gravou um especial musical no SBT e acabou gerando repercussão nas redes sociais ao publicar uma mensagem interpretada como uma alfinetada em Zezé Di Camargo. Latino foi escolhido pela emissora para ocupar o espaço deixado pelo sertanejo, que teve seu especial cancelado após uma sequência de polêmicas envolvendo o canal.

A gravação aconteceu na última terça-feira (23) e o programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, dentro do Baile do Latinera, atração comandada por João Silva. Segundo o SBT, a proposta da noite é apostar em música alta, pista cheia e clima festivo para encerrar o ano na programação.

Nas redes sociais, Latino celebrou a participação e descreveu a experiência como um momento marcante. Em uma das publicações, o cantor agradeceu à emissora pelo espaço e destacou o respeito recebido, em uma fala que foi vista por internautas como indireta ao sertanejo. Ao mencionar gratidão pelo cuidado com sua arte, Latino reforçou que sua música é voltada para todos, sem misturar posicionamentos políticos com o trabalho artístico.

A movimentação do SBT acontece após o cancelamento do especial de Zezé Di Camargo. O sertanejo pediu que sua atração não fosse exibida depois de se incomodar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja e do ministro do STF Alexandre de Moraes em um programa jornalístico da emissora. Em vídeo divulgado nas redes, Zezé afirmou ter interpretado a aparição das autoridades como uma mudança de posicionamento do canal.