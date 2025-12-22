COM FERNANDA TORRES

Deputado joga Havaianas no lixo após novo comercial: 'Vou passar a virada escutando Zezé di Camargo'

Marca vira alvo de boicote da direita, provoca reação em cadeia entre políticos e gera resposta irônica da esquerda

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:42

Rodolfo Nogueira Crédito: Divulgação

A reação a um comercial da Havaianas estrelado por Fernanda Torres continua agitando as nas redes sociais, com parlamentares de direita e de esquerda comentando o tema. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) gravou um vídeo jogando chinelos da marca no lixo e anunciou um boicote após interpretar a campanha como uma provocação ideológica.

Na propaganda, a atriz sugere que as pessoas não entrem em 2026 “com o pé direito”, mas “com os dois pés”. A frase foi entendida por integrantes da direita e da extrema direita como um recado político. Em resposta, Nogueira afirmou que deixaria de consumir os produtos. "Aqui em casa vai pro lixo. Havaiana aqui na minha casa não entra mais. E tem outra, vou passar a virada escutando Zezé di Camargo", diz ele, enquanto toca uma música do sertanejo ao fundo - o cantor esteve envolvido em polêmica ao criticar o SBT pela presença do presidente Lula na inauguração do SBT News.

O gesto ganhou repercussão e passou a ser replicado por políticos, artistas e influenciadores alinhados ao bolsonarismo em diferentes regiões do país. Seguindo a mesma linha, o deputado federal Marcos Pollon (PL) usou as redes sociais para sugerir uma alternativa local ao boicote. Ele indicou a marca sul-mato-grossense “Pantaneira”, criada em 2023 e que traz a bandeira do Estado nas correias. “Sigam essa marca, o dono é patriota”, afirmou.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas 1 de 6

Esquerda ironiza

Do outro lado, parlamentares de esquerda reagiram ironizando a mobilização contra a empresa. A deputada federal Camila Jara (PT) criticou o movimento e apontou contradições no discurso liberal dos adversários. “E a extrema direita, que ficou sem pauta no Congresso Nacional, em um extremo ato de nacionalismo decidiu cancelar uma das maiores empresas brasileiras”, disse. Em seguida, completou: “Vocês que defendem tanto o liberalismo, o posicionamento de marca, vamos começar a praticar mais isso”.

A petista também lembrou a falta de engajamento da direita na campanha brasileira pelo Oscar e defendeu a valorização da cultura nacional. “Como se não bastasse não valorizar a cultura local e reconhecer os nossos grandes artistas, agora estão querendo cancelar uma das maiores empresas porque falou: não vamos começar o ano com o pé direito”, afirmou.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) reforçou a resposta simbólica ao publicar uma foto usando dois pares de Havaianas e afirmou que seguirá com a marca no próximo ano. “Nós vamos começar o ano de 2026 com os dois pés na esquerda. Que venha Lula, Fábio Trad, Vander Loubet e nós novamente”, declarou.

Já o deputado estadual Pedro Kemp (PT) entrou na discussão provocando os opositores ao dizer que, enquanto a esquerda usa Havaianas, a direita usa tornozeleira eletrônica, em referência à medida aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de ser preso por tentativa de golpe de Estado.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) também se manifestou, associando o chinelo a um símbolo popular. Segundo ela, “Havaianas sempre foi o chinelo das empregadas domésticas, das trabalhadoras e dos trabalhadores, das crianças das periferias e do interior pobre do Brasil”.