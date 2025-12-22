Acesse sua conta
Deputado joga Havaianas no lixo após novo comercial: 'Vou passar a virada escutando Zezé di Camargo'

Marca vira alvo de boicote da direita, provoca reação em cadeia entre políticos e gera resposta irônica da esquerda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:42

Rodolfo Nogueira
Rodolfo Nogueira Crédito: Divulgação

A reação a um comercial da Havaianas estrelado por Fernanda Torres continua agitando as nas redes sociais, com parlamentares de direita e de esquerda comentando o tema. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) gravou um vídeo jogando chinelos da marca no lixo e anunciou um boicote após interpretar a campanha como uma provocação ideológica.

Na propaganda, a atriz sugere que as pessoas não entrem em 2026 “com o pé direito”, mas “com os dois pés”. A frase foi entendida por integrantes da direita e da extrema direita como um recado político. Em resposta, Nogueira afirmou que deixaria de consumir os produtos. "Aqui em casa vai pro lixo. Havaiana aqui na minha casa não entra mais. E tem outra, vou passar a virada escutando Zezé di Camargo", diz ele, enquanto toca uma música do sertanejo ao fundo - o cantor esteve envolvido em polêmica ao criticar o SBT pela presença do presidente Lula na inauguração do SBT News.

O gesto ganhou repercussão e passou a ser replicado por políticos, artistas e influenciadores alinhados ao bolsonarismo em diferentes regiões do país. Seguindo a mesma linha, o deputado federal Marcos Pollon (PL) usou as redes sociais para sugerir uma alternativa local ao boicote. Ele indicou a marca sul-mato-grossense “Pantaneira”, criada em 2023 e que traz a bandeira do Estado nas correias. “Sigam essa marca, o dono é patriota”, afirmou.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
1 de 6
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução

Esquerda ironiza

Do outro lado, parlamentares de esquerda reagiram ironizando a mobilização contra a empresa. A deputada federal Camila Jara (PT) criticou o movimento e apontou contradições no discurso liberal dos adversários. “E a extrema direita, que ficou sem pauta no Congresso Nacional, em um extremo ato de nacionalismo decidiu cancelar uma das maiores empresas brasileiras”, disse. Em seguida, completou: “Vocês que defendem tanto o liberalismo, o posicionamento de marca, vamos começar a praticar mais isso”.

A petista também lembrou a falta de engajamento da direita na campanha brasileira pelo Oscar e defendeu a valorização da cultura nacional. “Como se não bastasse não valorizar a cultura local e reconhecer os nossos grandes artistas, agora estão querendo cancelar uma das maiores empresas porque falou: não vamos começar o ano com o pé direito”, afirmou.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) reforçou a resposta simbólica ao publicar uma foto usando dois pares de Havaianas e afirmou que seguirá com a marca no próximo ano. “Nós vamos começar o ano de 2026 com os dois pés na esquerda. Que venha Lula, Fábio Trad, Vander Loubet e nós novamente”, declarou.

Leia mais

Imagem - Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres

Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira

Já o deputado estadual Pedro Kemp (PT) entrou na discussão provocando os opositores ao dizer que, enquanto a esquerda usa Havaianas, a direita usa tornozeleira eletrônica, em referência à medida aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de ser preso por tentativa de golpe de Estado.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) também se manifestou, associando o chinelo a um símbolo popular. Segundo ela, “Havaianas sempre foi o chinelo das empregadas domésticas, das trabalhadoras e dos trabalhadores, das crianças das periferias e do interior pobre do Brasil”.

Além da troca de farpas entre políticos, a polêmica se estendeu às redes sociais da atriz Fernanda Torres, que passaram a receber uma onda de comentários negativos, xingamentos e ataques.

