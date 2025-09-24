André Marques fala sobre vício, perda de 25kg e novos rumos na TV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:11
André Marques celebrou nesta quarta-feira (24) seus 46 anos com um balanço sobre mudanças profundas em sua vida. Em entrevista ao Portal LeoDias, o apresentador contou que conseguiu largar o cigarro no ano passado, eliminou cerca de 25 quilos e ganhou uma nova visão sobre si mesmo. “Agora eu tô no peso que eu queria estar. Parei, como ninguém acreditou que eu ia parar do nada, sem nenhum remédio, sem nada”, disse.
Ele revelou que o processo de abandonar o vício não foi fácil e trouxe impactos emocionais. Ainda assim, destacou os benefícios da decisão. “Me sinto renovado, mais presente comigo mesmo e com a minha vida”, afirmou, explicando que a mudança trouxe clareza mental e motivação para novos projetos. Segundo Marques, o autocuidado e o respeito consigo mesmo se tornaram prioridades.
Profissionalmente, o apresentador segue em alta. Ele prepara novos episódios do programa Na Cozinha com André Marques, que contará com participações de nomes como Gominho e Leandro Hassum. Além disso, confirmou sua volta à televisão em breve. “Vou voltar pra TV agora. Um projeto novo. Em breve, novidades”, adiantou, sem revelar detalhes.
André Marques
Na vida pessoal, André garantiu que está focado em si mesmo desde o término com a atriz Sofia Starling, em 2021. “Não tô interessado em ninguém, muito menos namorando. Tô namorando comigo mesmo, com a cabeça ocupada contando tudo em metro quadrado”, afirmou.