André Marques fala sobre vício, perda de 25kg e novos rumos na TV

Apresentador celebrou aniversário refletindo sobre autocuidado, transformação pessoal e projetos inéditos

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:11

André Marques celebra 46 anos após superar vício e perder 25kg Crédito: Reprodução

André Marques celebrou nesta quarta-feira (24) seus 46 anos com um balanço sobre mudanças profundas em sua vida. Em entrevista ao Portal LeoDias, o apresentador contou que conseguiu largar o cigarro no ano passado, eliminou cerca de 25 quilos e ganhou uma nova visão sobre si mesmo. “Agora eu tô no peso que eu queria estar. Parei, como ninguém acreditou que eu ia parar do nada, sem nenhum remédio, sem nada”, disse.

Ele revelou que o processo de abandonar o vício não foi fácil e trouxe impactos emocionais. Ainda assim, destacou os benefícios da decisão. “Me sinto renovado, mais presente comigo mesmo e com a minha vida”, afirmou, explicando que a mudança trouxe clareza mental e motivação para novos projetos. Segundo Marques, o autocuidado e o respeito consigo mesmo se tornaram prioridades.

Andre Marques celebra os 46 anos e fala sobre trajetória de sua vida. pic.twitter.com/70hnsVbHH4 — EM OFF VÍDEOS (@Emoff2026) September 24, 2025

Profissionalmente, o apresentador segue em alta. Ele prepara novos episódios do programa Na Cozinha com André Marques, que contará com participações de nomes como Gominho e Leandro Hassum. Além disso, confirmou sua volta à televisão em breve. “Vou voltar pra TV agora. Um projeto novo. Em breve, novidades”, adiantou, sem revelar detalhes.

