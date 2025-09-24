Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:41
Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, ganhou uma comemoração antecipada pelos seus 4 anos em uma grande festa realizada nesta quarta-feira (24), em Salvador. O evento reuniu cerca de 400 convidados e transformou o espaço em um cenário mágico, digno de conto de fadas.
A celebração teve como tema o universo das princesas e contou com decoração assinada por Will Bittencourt, conhecido por produções infantis sofisticadas. Para o momento especial, a aniversariante usou um figurino exclusivo desenvolvido pela marca Boneca de Pano, que reforçou o clima lúdico da festa.
Aniversário de Liz Improta
Além da decoração encantada, os convidados assistiram a show de mágica, interagiram com personagens e se divertiram com diversas brincadeiras comandadas por animadores. Na pista de dança, o grupo Menos é Mais e o cantor Rubynho garantiram a trilha sonora com sucessos animados.
Nas redes sociais, Lore Improta mostrou registros da filha caracterizada como a princesa Tiana, da Disney, e explicou a escolha do tema. “O tema da festa dela não podia ser diferente esse ano. Liz e Tiana estão prontas para viver uma tarde de aventuras, encantos, diversão e muita alegria junto da família, dos amigos e das outras princesas”, escreveu.