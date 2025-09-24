FESTÃO

Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Liz, que completa 4 anos no próximo dia 26, celebrou com tema inspirado nas princesas da Disney

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:41

Liz posa de princesa Tiana em festa luxuosa de 4 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, ganhou uma comemoração antecipada pelos seus 4 anos em uma grande festa realizada nesta quarta-feira (24), em Salvador. O evento reuniu cerca de 400 convidados e transformou o espaço em um cenário mágico, digno de conto de fadas.

A celebração teve como tema o universo das princesas e contou com decoração assinada por Will Bittencourt, conhecido por produções infantis sofisticadas. Para o momento especial, a aniversariante usou um figurino exclusivo desenvolvido pela marca Boneca de Pano, que reforçou o clima lúdico da festa.

Além da decoração encantada, os convidados assistiram a show de mágica, interagiram com personagens e se divertiram com diversas brincadeiras comandadas por animadores. Na pista de dança, o grupo Menos é Mais e o cantor Rubynho garantiram a trilha sonora com sucessos animados.