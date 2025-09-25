VEJA VÍDEO

'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão

Dudu Camargo causa revolta ao tratar animais com agressividade

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:19

Dudu Camargo causa polêmica ao puxar bezerro com força em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Dudu Camargo gerou polêmica na manhã desta quinta-feira (25) em A Fazenda 17 ao demonstrar comportamento agressivo durante o trato dos animais. O apresentador precisou substituir Carol Lekker nas tarefas com vacas e búfalos, mas acabou puxando um bezerro com força e foi alertado por Gabily: "Dudu, devagar, tem que conduzir com carinho".

Nas redes sociais, internautas se revoltaram e pediram a expulsão do peão. "Tem que ser expulso", escreveu um fã. "Absurdo", comentou outro. "Cadê a produção? Coitado do animal", completou um terceiro.