Enquete ‘A Fazenda 17’: Carol Lekker, Fabiano ou Gabily, quem deve ser eliminado na primeira Roça?

Peões enfrentam a preferência do público; eliminação acontece nesta quinta-feira (25).

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 23:45

Quem você quer eliminar: Carol, Fabiano ou Gabily? Crédito: Divulgação/Record

A primeira Roça de A Fazenda 17 começou a se desenhar na noite de terça-feira (23) com uma dinâmica que surpreendeu os participantes. A produção deu ao público o poder de decidir sobre a permanência dos infiltrados Carol Lekker e Mateus Martins, que receberam apoio dos telespectadores e seguem no jogo. Na sequência, Dudu Camargo, Gabily e Fabiano foram escolhidos para disputar a Prova do Fazendeiro, com a chance de escapar da berlinda nesta semana. A eliminação está marcada para quinta-feira (25).

Vale destacar que Carol Lekker, indicada diretamente pela Fazendeira, não pode se salvar e já integra a primeira Roça da temporada.

Prova do Fazendeiro

Na dinâmica desta semana, Rayane Figliuzzi se tornou a primeira Fazendeira da temporada ao vencer a Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (17). A influenciadora superou Michelle Barros e Renata Muller em um desafio transmitido ao vivo. Já Saory Cardoso, que recebeu 10 votos dos colegas, não pôde participar por regra do chapéu.

O desafio consistia em um celeiro de cores diferentes com blocos que funcionavam como alvos. Cada participante girava uma roleta e disparava um canhão contra o celeiro das adversárias. Quem tivesse todos os blocos derrubados era eliminada, e a vencedora era quem mantivesse pelo menos um bloco de pé até o final. Rayane conseguiu preservar seus blocos, garantindo liderança e imunidade. Adriane Galisteu anunciou e parabenizou a vencedora ao final da prova.

Imunidades da semana

Na Prova Especial, Matheus, Shia, Walério, Mesquita, Nizam e Will conquistaram imunidade. O desafio consistia em colocar uma bolinha branca dentro de um globo cheio de bolinhas vermelhas e agitá-lo até que o objeto caísse pela abertura. Os dez primeiros a completar o teste avançaram para a rodada final.

No domingo, a Primeira Prova de Fogo foi vencida por Martina, que passou a controlar os poderes do Lampião da Semana. O teste envolveu habilidade e rapidez de Kathy, Dudu, Martina, Gabily e Mesquita, e os perdedores foram enviados automaticamente para a Baia. O público escolheu a opção B para o poder da chama, permitindo que Martina imunizasse três peões e os impedisse de votar no segundo roceiro.

Formação da primeira Roça

A primeira Roça da temporada foi formada da seguinte maneira: a Fazendeira Rayane indicou Carol Lekker, enquanto os peões votaram e escolheram Fabiano, que puxou Dudu Camargo da Baia para a berlinda. Na dinâmica do Resta Um, Gabily acabou sendo a participante esquecida pela casa e sobrou, completando o quarteto da Roça. Vale destacar que apenas os três indicados pela casa, pela dinâmica especial e pelo Resta Um disputam a Prova do Fazendeiro.

Como foi a Prova do Fazendeiro desta semana?

Na disputa que decidiu o novo Fazendeiro, Fabiano, Gabily e Dudu enfrentaram um desafio de raciocínio e agilidade. Fantasiados de galinhos, eles precisaram pisar sobre números no chão, que correspondiam às respostas de perguntas de matemática feitas por Adriane Galisteu. Cada rodada valia pontuação diferente, tornando cada movimento decisivo. O vencedor da prova foi Dudu Camargo, garantindo imunidade e mudando a liderança da semana.

Com isso, Carol Lekker, Fabiano Morais e Gabily formam oficialmente a primeira roça da edição.

