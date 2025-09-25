REBELDE

Maite Perroni se explica sobre gesto polêmico que cobriu rosto de Anahí em foto

Cantora mexicana Maite Perroni quebra o silêncio sobre polêmica em vídeo em que aparenta tapar rosto de ex-colega Anahí

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:45

Maite Perroni esclarece polêmica com Anahí Crédito: Reprodução

Maite Perroni quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo Anahí após ter tapado o rosto da ex-colega em um vídeo comemorativo das capas da revista Quién. Cercada por jornalistas mexicanos no aeroporto, a cantora afirmou que o gesto não foi intencional.

“A verdade é que eu preferia não dar mais importância a este assunto, porque sinceramente é algo que saiu do controle, por terceiros. Ao segurar uma revista, naturalmente, a mão toma uma postura que você não pode controlar. Eu não estava pensando nisso”, disse Maite.

O vídeo, publicado em 18 de agosto, marcou os 25 anos da revista e mostrava Maite segurando várias capas que estampou, incluindo uma do RBD. No entanto, sua mão acabou cobrindo o rosto de Anahí, única integrante com quem ela não mantém contato atualmente.

Maite Perroni sobre cobrir Anahí em revista: "É algo que saiu do controle. Ao pegar uma revista na mão, você tem uma postura que nem pensa na hora. Eu só estava felicitando uma revista. Não vale crescer as coisas e fazer polêmica sem necessidade"

pic.twitter.com/QarHzFYNT5 — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 25, 2025