Maite Perroni se explica sobre gesto polêmico que cobriu rosto de Anahí em foto

Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:45
Maite Perroni quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo Anahí após ter tapado o rosto da ex-colega em um vídeo comemorativo das capas da revista Quién. Cercada por jornalistas mexicanos no aeroporto, a cantora afirmou que o gesto não foi intencional.
“A verdade é que eu preferia não dar mais importância a este assunto, porque sinceramente é algo que saiu do controle, por terceiros. Ao segurar uma revista, naturalmente, a mão toma uma postura que você não pode controlar. Eu não estava pensando nisso”, disse Maite.
Maite Perroni e Anahí
O vídeo, publicado em 18 de agosto, marcou os 25 anos da revista e mostrava Maite segurando várias capas que estampou, incluindo uma do RBD. No entanto, sua mão acabou cobrindo o rosto de Anahí, única integrante com quem ela não mantém contato atualmente.
Maite reforçou que o objetivo do registro era celebrar a parceria com a publicação: “Eu estava dando parabéns para uma revista que tem sido super importante para mim todo esse tempo, porque pude compartilhar meu trabalho e meus momentos pessoais. Que as coisas que não têm sentido não cresçam, que não se faça mais polêmica desnecessariamente”.