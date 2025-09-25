Acesse sua conta
Maite Perroni se explica sobre gesto polêmico que cobriu rosto de Anahí em foto

Cantora mexicana Maite Perroni quebra o silêncio sobre polêmica em vídeo em que aparenta tapar rosto de ex-colega Anahí

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:45

Maite Perroni esclarece polêmica com Anahí
Maite Perroni esclarece polêmica com Anahí

Maite Perroni quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo Anahí após ter tapado o rosto da ex-colega em um vídeo comemorativo das capas da revista Quién. Cercada por jornalistas mexicanos no aeroporto, a cantora afirmou que o gesto não foi intencional.

“A verdade é que eu preferia não dar mais importância a este assunto, porque sinceramente é algo que saiu do controle, por terceiros. Ao segurar uma revista, naturalmente, a mão toma uma postura que você não pode controlar. Eu não estava pensando nisso”, disse Maite.

O vídeo, publicado em 18 de agosto, marcou os 25 anos da revista e mostrava Maite segurando várias capas que estampou, incluindo uma do RBD. No entanto, sua mão acabou cobrindo o rosto de Anahí, única integrante com quem ela não mantém contato atualmente.

Maite reforçou que o objetivo do registro era celebrar a parceria com a publicação: “Eu estava dando parabéns para uma revista que tem sido super importante para mim todo esse tempo, porque pude compartilhar meu trabalho e meus momentos pessoais. Que as coisas que não têm sentido não cresçam, que não se faça mais polêmica desnecessariamente”.

Tags:

Rbd Maite Perroni Anahí

