Hora de perdoar e abrir o coração: Anjo da Guarda mostra caminhos para 6 signos neste 27 de setembro

Veja quem recebe conselhos para agir com mais leveza neste sábado (27)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 00:01

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos
Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

Neste sábado (27), o recado do anjo da guarda traz mensagens diretas para seis signos. Touro, Gêmeos, Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem orientações para perdoar, investir no amor e transformar conversas sinceras em pontes que aproximam, tanto na vida pessoal quanto no trabalho.

O céu pede escuta atenta e equilíbrio. Seu anjo traz sinais de coragem, leveza e sabedoria para enfrentar desafios do dia.

Touro

Seu anjo pede que você dê mais valor aos gestos simples. É dia de perdoar pequenas falhas de quem está ao seu lado e mostrar afeto com atitudes práticas. No trabalho, organize prioridades e evite se cobrar demais.

Gêmeos

O diálogo é sua arma hoje. Seu anjo aconselha usar as palavras para resolver mal-entendidos e se aproximar de quem anda distante. É o momento certo para investir no amor através da conversa aberta.

Leão

A vitalidade está em alta, mas o anjo alerta para o excesso de orgulho. Hoje é um bom dia para reconhecer erros e pedir desculpas se for preciso. No amor, vale surpreender com generosidade, mostrando cuidado além do brilho.

Virgem

Seu perfeccionismo pode pesar, e o recado do anjo é relaxar. Perdoe quem não atende às suas expectativas e permita que a vida siga mais leve. Nos relacionamentos, invista no amor com gestos de carinho em vez de críticas.

Sagitário

O desejo de expandir pode levar a exageros. O anjo pede que você direcione essa energia para algo construtivo: estude, planeje, compartilhe. No campo afetivo, é hora de investir em conversas honestas e deixar claro o que você deseja.

Capricórnio

Hoje seu anjo pede que você divida responsabilidades. Não carregue o mundo sozinho. No amor, invista tempo de qualidade com quem ama, mostrando segurança através da presença. Perdoar pequenas falhas fortalecerá os vínculos.

