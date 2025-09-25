DESAPEGO

Saiba o que cada signo deve deixar para trás no fim de setembro

Deixar ir algumas coisas junto com o fim deste mês trará mais leveza e caminhos abertos

Elis Freire

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:00

Desapego traz mais leveza Crédito: Reprodução

Cheio de retrógrados, eclipses e mudanças intensas, setembro mostrou através de inúmeras reflexões e mensagens a importância de deixar para trás o que pesa. No fim deste mês, o desapego deve reinar de formas diferentes para cada signos, que precisam saber não esquentar a cabeça com o que não é prioridade para encarar agosto com mais tranquilidade. O astrólogo João Bidu previu o que cada deve deixar ir antes do próximo mês começar.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Veja o que cada signo precisa deixar para trás:

Áries

Você precisa deixar para trás a pressa e o impulso de querer resolver tudo no calor do momento. Controlar a ansiedade vai te ajudar a tomar decisões mais certeiras.

Touro

O apego exagerado a pessoas e situações que já não fazem sentido precisa ficar em setembro. Soltar o que não te acrescenta vai abrir espaço para novas conquistas.

Gêmeos

Está na hora de largar de vez a mania de se preocupar demais com a opinião alheia. Confiar mais no seu próprio jeito de ser e nas suas escolhas será essencial.

Câncer

É o momento de soltar mágoas e ressentimentos antigos. Guardar tudo só pesa, e outubro pede coração leve para novas emoções.

Leão



O orgulho é o que você precisa deixar para trás. Reconhecer erros e aceitar ajuda vai te fortalecer muito mais do que manter a pose.

Virgem

A autocrítica exagerada não pode seguir com você para outubro. Valorize suas conquistas e entenda que a perfeição não existe.

Libra

Você deve abandonar a indecisão que te trava. Tomar partido e escolher um caminho vai te trazer paz e equilíbrio real.

Escorpião

É hora de desapegar do controle absoluto sobre tudo. Confiar mais no fluxo da vida vai abrir portas que você nem imagina.

Sagitário

O excesso de promessas e planos que não consegue cumprir precisa ficar em setembro. Organizar suas metas vai te levar mais longe.

Capricórnio

Chegou a hora de soltar a rigidez e a cobrança desmedida. Outubro pede mais leveza e flexibilidade para que seus projetos fluam.

Aquário

Você deve deixar para trás a mania de viver só no futuro. Estar presente vai te dar clareza e energia para realizar o que deseja.

Peixes

A ilusão e a fuga da realidade não cabem mais. Encarar as situações como elas são vai te dar força para seguir com firmeza.