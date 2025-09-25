Acesse sua conta
Saiba o que cada signo deve deixar para trás no fim de setembro

Deixar ir algumas coisas junto com o fim deste mês trará mais leveza e caminhos abertos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Desapego traz mais leveza Crédito: Reprodução

Cheio de retrógrados, eclipses e mudanças intensas, setembro mostrou através de inúmeras reflexões e mensagens a importância de deixar para trás o que pesa. No fim deste mês, o desapego deve reinar de formas diferentes para cada signos, que precisam saber não esquentar a cabeça com o que não é prioridade para encarar agosto com mais tranquilidade. O astrólogo João Bidu previu o que cada deve deixar ir antes do próximo mês começar.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Veja o que cada signo precisa deixar para trás:

Áries

Você precisa deixar para trás a pressa e o impulso de querer resolver tudo no calor do momento. Controlar a ansiedade vai te ajudar a tomar decisões mais certeiras.

Touro

O apego exagerado a pessoas e situações que já não fazem sentido precisa ficar em setembro. Soltar o que não te acrescenta vai abrir espaço para novas conquistas.

Gêmeos

Está na hora de largar de vez a mania de se preocupar demais com a opinião alheia. Confiar mais no seu próprio jeito de ser e nas suas escolhas será essencial.

Câncer

É o momento de soltar mágoas e ressentimentos antigos. Guardar tudo só pesa, e outubro pede coração leve para novas emoções.

Leão

O orgulho é o que você precisa deixar para trás. Reconhecer erros e aceitar ajuda vai te fortalecer muito mais do que manter a pose.

Virgem

A autocrítica exagerada não pode seguir com você para outubro. Valorize suas conquistas e entenda que a perfeição não existe.

Libra

Você deve abandonar a indecisão que te trava. Tomar partido e escolher um caminho vai te trazer paz e equilíbrio real.

Escorpião

É hora de desapegar do controle absoluto sobre tudo. Confiar mais no fluxo da vida vai abrir portas que você nem imagina.

Sagitário

O excesso de promessas e planos que não consegue cumprir precisa ficar em setembro. Organizar suas metas vai te levar mais longe.

Capricórnio

Chegou a hora de soltar a rigidez e a cobrança desmedida. Outubro pede mais leveza e flexibilidade para que seus projetos fluam.

Aquário

Você deve deixar para trás a mania de viver só no futuro. Estar presente vai te dar clareza e energia para realizar o que deseja.

Peixes

A ilusão e a fuga da realidade não cabem mais. Encarar as situações como elas são vai te dar força para seguir com firmeza.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

