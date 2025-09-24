Acesse sua conta
4 signos serão traídos na última semana de setembro, segundo horóscopo chinês

Alguns estarão mais vulneráveis a serem enganados

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:00

Traição / Ilustrativa
Traição / Ilustrativa Crédito: FreePik

O horóscopo chinês previu algo curioso para o fim deste agitado mês de setembro, que tem contado com inúmeros planetas retrógrados para a Astrologia ocidental e simbolismos fortes para as tradições orientais. Desta vez, os astrólogos leem que na última semana de setembro de 2025 alguns signos serão traídos. O alerta é que esses poderão atravessar um período marcado por decepções e tensões, seja no amor, nas amizades ou até no trabalho.

A recomendação é observar com quem se compartilha segredos e se deposita confiança, que ás vezes pode ser indevida. Além disso, é necessário mais atenção na forma como se constroem relacionamentos sempre prezando pela reciprocidade e pela honestidade e respeitando o tempo de cada um.

Veja os 4 signos que estão mais vulneráveis a traições nesses próximos sete dias:

Cavalo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Além deles, há ainda sinais de alerta para:

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Quais são os signos do horóscopo chinês?

Os 12 signos do horóscopo chinês, que formam um ciclo de 12 anos, são: Rato, Boi ou Búfalo, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Nesse caso, o seu signo é determinado pelo ano em que você nasceu e não pelo dia e horário como na Astrologia Ocidental.

Veja quais são:

Rato: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Boi ou Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Coelho: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragão: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Cavalo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Macaco: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Galo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Cão: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Porco: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

