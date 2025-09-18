Acesse sua conta
4 signos devem receber sinais e prever o futuro através dos sonhos

É preciso deixar os sentimentos fluírem e se, possível, anotar conteúdo dos sonhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:46

Signos tem maior sensibilidade para interpretar o futuro
Signos tem maior sensibilidade para interpretar o futuro Crédito: Reprodução | Freepik

Os sonhos têm vários sinais e indicações, podendo revelar detalhes sobre o futuro, principalmente se encarados com a força da esperança de quem acredita que o que foi mentalizado em sono profundo pode se tornar realidade.

A astrologia diz que os sonhos podem ir além de construções mentais durante o sono e funcionar como canais de comunicação e informação do inconsciente e o plano espiritual.

De acordo com a equipe do astrólogo João Bidu, algumas configurações astrais favorecem o surgimento de mensagens simbólicas e revelações oníricas para determinados signos.

A recomendação é que alguns signos fiquem atentos ao que foi sonhado e o que os sonhos podem dizer e, se possível, fazer anotações ao acordar, a fim de interpretar eventuais sinais. Alguns signos têm maior sensibilidade para captar essas mensagens, sobretudo no mês de setembro. Confira:

Sagitário

Apesar de associado a racionalidade, o sagitariano costuma buscar pelo conhecimento. Além de apresentar conexão com o plano simbólico, principalmente quando se envolve com temas filosóficos ou espirituais.

Dessa maneira, os sonhos podem atuar como estímulos para decisões importantes ou mudanças de rumo, funcionando como mecanismos de expansão pessoal.

Escorpião

Com uma ligação forte com o inconsciente e natureza introspectiva, Escorpião tem sonhos marcados por elementos simbólicos e significados ocultos. Segundo os astrólogos, é comum que situações inicialmente confusas revelem sua lógica em algum momento, funcionando assim como comunicação de forma indireta com o ‘eu’ profundo.

Peixes

Normalmente associados a espiritualidade, sensibilidade e intuição, o signo de Peixes apresenta uma predisposição natural a receber mensagens através de sonhos. As manifestações tendem a ocorrer de forma simbólica ou através de diálogos.

Câncer

Regido pela Lua, astro associado às emoções e à sensibilidade, Câncer tende a vivenciar experiências oníricas cheia de emoções e significados.

Muitos cancerianos relatam ainda acordar com a percepção de que já conheciam previamente acontecimentos futuros.

