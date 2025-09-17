ASTROLOGIA

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Fenômeno acontece neste domingo (21); saiba como seu signo será afetado

O segundo eclipse solar do ano acontecerá no próximo domingo (21), e promete influenciar os signos do zodíaco. O evento ocorre no grau 29 de Virgem, conhecido como grau anaretico - símbolo de finais inevitáveis e novos começos -, junto com a Lua nova no mesmo signo.

Segundo a astróloga Giuliana Piloni em entrevista ao jornal Clarín, exige que cada signo deixe para trás o que não serve mais, desde hábitos e padrões até relações e crenças.

"Este eclipse acontece em conjunção com o Nodo Sul, sinal claro de que uma etapa se encerra. E porque ocorre em Virgem, signo associado à limpeza, ao ordenamento e aos hábitos cotidianos, a mensagem é contundente: é hora de depuração, de colocar limites e de escolher com consciência o que realmente contribui para o nosso bem-estar", explicou.

O eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas os três corpos celestes não estão perfeitamente alinhados. Assim, a Lua bloqueará apenas parte do Sol, como se um pedaço tivesse sido retirado. O fenômeno, porém, não poderá ser visto no Brasil - a visibilidade estará restrita a regiões específicas como Nova Zelândia, Austrália e partes da Antártida. O restante do mundo poderá acompanhar ao vivo pela internet.

Confira abaixo como cada signo será impactado:

Áries: Sua rotina entra em reset. Trabalho puxado, horários caóticos ou hábitos que minam sua saúde podem chegar ao limite. Se anda negligenciando alimentação ou sono, o corpo pode cobrar a conta. Boa hora para ajustar a agenda, trocar correria por eficiência e até rever a forma como organiza seu dia.

Touro: O eclipse mexe com sua vida amorosa e criatividade. Relacionamentos desgastados podem se encerrar, assim como projetos pessoais que não trazem mais prazer. Se você vinha se cobrando em relação à maternidade/paternidade ou a um sonho criativo, este é o momento de soltar. O foco é resgatar o que te dá alegria de verdade.

Gêmeos: Mudanças no lar ou na família ganham destaque. Pode envolver uma mudança de casa, obras ou até um corte em padrões familiares que não fazem mais sentido. Se há conflitos antigos em casa, eles podem chegar ao auge. É hora de limpar não só a casa física, mas também o espaço emocional, criando um ambiente mais leve.

Câncer: O eclipse pede atenção à sua forma de se comunicar. Conversas pendentes podem ter um ponto final e relações com irmãos, vizinhos ou pessoas próximas passam por ajustes. Também pode haver mudanças em deslocamentos e na forma como você se organiza no dia a dia. Revise sua fala interior: o jeito como fala consigo mesmo importa tanto quanto com os outros.

Leão: Momento de rever finanças e autoestima. Gastos excessivos, dívidas ou até crenças sobre seu valor pessoal vêm à tona. O eclipse funciona como um “exame final” na forma como você lida com dinheiro e segurança. Pode ser hora de cortar supérfluos, renegociar dívidas ou aprender a valorizar mais o que você oferece.

Virgem: O fenômeno acontece diretamente no seu signo, provocando transformações profundas em sua identidade. Velhas versões de você ficam para trás, e pode haver sensação de vulnerabilidade ou até crises de confiança. Cuide da saúde física e mental, reveja sua imagem pessoal e prepare-se para um ciclo mais autêntico e alinhado com quem você realmente é.

Libra: O eclipse ativa seu inconsciente. Medos, padrões de sabotagem ou até situações ocultas podem vir à tona. É hora de descansar mais, meditar e se recolher. Um trabalho ou vínculo secreto pode se encerrar. Sonhos ganham força como recados importantes. Quanto mais você se permitir o silêncio, mais clareza terá para o futuro.

Escorpião: Transformações chegam em seus grupos e amizades. Conexões antigas podem se dissolver e projetos coletivos podem se encerrar. Isso abre espaço para novas redes e sonhos mais alinhados ao seu momento. Pergunte-se: quais amizades ainda te acrescentam e quais só drenam sua energia? É hora de escolher bem quem caminha ao seu lado.

Sagitário: O eclipse ilumina sua carreira e vocação. Pode marcar o fim de uma meta, emprego ou forma de trabalhar. Talvez seja hora de mudar de área, assumir outra responsabilidade ou até encerrar uma etapa profissional que já não tem sentido. A transição pode ser desafiadora, mas abre portas para um caminho mais autêntico.

Capricórnio: O fenômeno mexe com sua visão de mundo. Estudos, crenças ou até viagens podem se encerrar. Você pode abandonar uma carreira acadêmica, encerrar um curso ou simplesmente questionar aquilo que acreditava como verdade absoluta. Esse processo abre espaço para um olhar mais amplo e sincero sobre a vida.

Aquário: Questões ligadas à intimidade e finanças compartilhadas vêm à tona. Dívidas, heranças, dependências emocionais ou sexuais podem ser encerradas. É hora de cortar vínculos de dependência e recuperar sua autonomia. A energia pede que você encare medos profundos para sair fortalecido e dono de si.

Peixes: Os relacionamentos estão no centro das atenções. Parcerias e vínculos importantes podem passar por encerramentos ou mudanças radicais. É hora de rever se existe equilíbrio entre o que você dá e o que recebe. O eclipse pede escolhas: ficar apenas onde existe reciprocidade, respeito e bem-estar.