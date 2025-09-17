Acesse sua conta
Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Fenômeno acontece neste domingo (21); saiba como seu signo será afetado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:40

Eclipse solar
Eclipse solar Crédito: Shutterstock

O segundo eclipse solar do ano acontecerá no próximo domingo (21), e promete influenciar os signos do zodíaco. O evento ocorre no grau 29 de Virgem, conhecido como grau anaretico - símbolo de finais inevitáveis e novos começos -, junto com a Lua nova no mesmo signo. 

Segundo a astróloga Giuliana Piloni em entrevista ao jornal Clarín, exige que cada signo deixe para trás o que não serve mais, desde hábitos e padrões até relações e crenças.

"Este eclipse acontece em conjunção com o Nodo Sul, sinal claro de que uma etapa se encerra. E porque ocorre em Virgem, signo associado à limpeza, ao ordenamento e aos hábitos cotidianos, a mensagem é contundente: é hora de depuração, de colocar limites e de escolher com consciência o que realmente contribui para o nosso bem-estar", explicou.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

O eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas os três corpos celestes não estão perfeitamente alinhados. Assim, a Lua bloqueará apenas parte do Sol, como se um pedaço tivesse sido retirado. O fenômeno, porém, não poderá ser visto no Brasil - a visibilidade estará restrita a regiões específicas como Nova Zelândia, Austrália e partes da Antártida. O restante do mundo poderá acompanhar ao vivo pela internet.

Confira abaixo como cada signo será impactado:

Áries: Sua rotina entra em reset. Trabalho puxado, horários caóticos ou hábitos que minam sua saúde podem chegar ao limite. Se anda negligenciando alimentação ou sono, o corpo pode cobrar a conta. Boa hora para ajustar a agenda, trocar correria por eficiência e até rever a forma como organiza seu dia.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro: O eclipse mexe com sua vida amorosa e criatividade. Relacionamentos desgastados podem se encerrar, assim como projetos pessoais que não trazem mais prazer. Se você vinha se cobrando em relação à maternidade/paternidade ou a um sonho criativo, este é o momento de soltar. O foco é resgatar o que te dá alegria de verdade.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos: Mudanças no lar ou na família ganham destaque. Pode envolver uma mudança de casa, obras ou até um corte em padrões familiares que não fazem mais sentido. Se há conflitos antigos em casa, eles podem chegar ao auge. É hora de limpar não só a casa física, mas também o espaço emocional, criando um ambiente mais leve.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Câncer: O eclipse pede atenção à sua forma de se comunicar. Conversas pendentes podem ter um ponto final e relações com irmãos, vizinhos ou pessoas próximas passam por ajustes. Também pode haver mudanças em deslocamentos e na forma como você se organiza no dia a dia. Revise sua fala interior: o jeito como fala consigo mesmo importa tanto quanto com os outros.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão: Momento de rever finanças e autoestima. Gastos excessivos, dívidas ou até crenças sobre seu valor pessoal vêm à tona. O eclipse funciona como um “exame final” na forma como você lida com dinheiro e segurança. Pode ser hora de cortar supérfluos, renegociar dívidas ou aprender a valorizar mais o que você oferece.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem: O fenômeno acontece diretamente no seu signo, provocando transformações profundas em sua identidade. Velhas versões de você ficam para trás, e pode haver sensação de vulnerabilidade ou até crises de confiança. Cuide da saúde física e mental, reveja sua imagem pessoal e prepare-se para um ciclo mais autêntico e alinhado com quem você realmente é.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra: O eclipse ativa seu inconsciente. Medos, padrões de sabotagem ou até situações ocultas podem vir à tona. É hora de descansar mais, meditar e se recolher. Um trabalho ou vínculo secreto pode se encerrar. Sonhos ganham força como recados importantes. Quanto mais você se permitir o silêncio, mais clareza terá para o futuro.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião: Transformações chegam em seus grupos e amizades. Conexões antigas podem se dissolver e projetos coletivos podem se encerrar. Isso abre espaço para novas redes e sonhos mais alinhados ao seu momento. Pergunte-se: quais amizades ainda te acrescentam e quais só drenam sua energia? É hora de escolher bem quem caminha ao seu lado.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Sagitário: O eclipse ilumina sua carreira e vocação. Pode marcar o fim de uma meta, emprego ou forma de trabalhar. Talvez seja hora de mudar de área, assumir outra responsabilidade ou até encerrar uma etapa profissional que já não tem sentido. A transição pode ser desafiadora, mas abre portas para um caminho mais autêntico.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: O fenômeno mexe com sua visão de mundo. Estudos, crenças ou até viagens podem se encerrar. Você pode abandonar uma carreira acadêmica, encerrar um curso ou simplesmente questionar aquilo que acreditava como verdade absoluta. Esse processo abre espaço para um olhar mais amplo e sincero sobre a vida.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário: Questões ligadas à intimidade e finanças compartilhadas vêm à tona. Dívidas, heranças, dependências emocionais ou sexuais podem ser encerradas. É hora de cortar vínculos de dependência e recuperar sua autonomia. A energia pede que você encare medos profundos para sair fortalecido e dono de si.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes: Os relacionamentos estão no centro das atenções. Parcerias e vínculos importantes podem passar por encerramentos ou mudanças radicais. É hora de rever se existe equilíbrio entre o que você dá e o que recebe. O eclipse pede escolhas: ficar apenas onde existe reciprocidade, respeito e bem-estar.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

