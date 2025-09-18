Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos precisam praticar o desapego este mês; entenda por quê

Para abrir espaço para novas oportunidades será preciso deixar ir

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:07

Desapego - ilustrativa
Desapego - ilustrativa Crédito: FreePik

A Astrologia prevê momentos de muita reflexão e transformação no mês de setembro, devido ao saturno retrógrado em Peixes, Urano retrógrado em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário. Nesse período de revisões, quem insistir em segurar o que já perdeu o sentido vai sentir o peso dobrado. Sendo assim, será necessário desapegar para abrir espaço para novas oportunidades. O astrólogo João Bidu aponta quais signos precisarão mais dessa energia de desapego, fazendo a vida fluir melhor. 

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leia mais

Imagem - 3 signos terão apoio inesperado do Universo este mês; veja se o seu está entre eles

3 signos terão apoio inesperado do Universo este mês; veja se o seu está entre eles

Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Imagem - Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Veja 3 signos que precisam praticar o desapego este mês:

Touro

Você adora segurança e detesta mudanças repentinas, mas setembro não vai deixar espaço para teimosia. Com Urano retrógrado cutucando suas estruturas, é hora de rever como lida com posses, apegos materiais e até mesmo relações que não fazem mais sentido. Mesmo que doa no começo, deixar o que está pesado para trás vai abrir caminhos incríveis para novas oportunidades.

Leão

Sabemos que você gosta de estar no controle e, muitas vezes, mantém situações só para não perder espaço ou reconhecimento. No entanto, os eclipses deste mês vêm te mostrar que carregar coisas ultrapassadas só atrasa sua luz. Assim, praticar o desapego, seja de padrões emocionais ou de expectativas irreais, vai te ajudar a brilhar com ainda mais autenticidade.

Peixes

Setembro mexe direto nas suas emoções, já que Saturno retrógrado volta para o seu signo. Isso significa que segurar mágoas, culpas ou ilusões não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, desapegar é fundamental, mesmo que seja difícil no início. Quando você solta o que te prende, consegue se abrir para curas, novos ciclos e um equilíbrio muito mais leve.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

Leia mais

Imagem - 3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

Imagem - 3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

Imagem - O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

Mais recentes

Imagem - Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)

Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)
Imagem - Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?

Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?
Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS