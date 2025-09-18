HORÓSCOPO

3 signos precisam praticar o desapego este mês; entenda por quê

Para abrir espaço para novas oportunidades será preciso deixar ir

A Astrologia prevê momentos de muita reflexão e transformação no mês de setembro, devido ao saturno retrógrado em Peixes, Urano retrógrado em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário. Nesse período de revisões, quem insistir em segurar o que já perdeu o sentido vai sentir o peso dobrado. Sendo assim, será necessário desapegar para abrir espaço para novas oportunidades. O astrólogo João Bidu aponta quais signos precisarão mais dessa energia de desapego, fazendo a vida fluir melhor.

Veja 3 signos que precisam praticar o desapego este mês:

Touro

Você adora segurança e detesta mudanças repentinas, mas setembro não vai deixar espaço para teimosia. Com Urano retrógrado cutucando suas estruturas, é hora de rever como lida com posses, apegos materiais e até mesmo relações que não fazem mais sentido. Mesmo que doa no começo, deixar o que está pesado para trás vai abrir caminhos incríveis para novas oportunidades.

Leão

Sabemos que você gosta de estar no controle e, muitas vezes, mantém situações só para não perder espaço ou reconhecimento. No entanto, os eclipses deste mês vêm te mostrar que carregar coisas ultrapassadas só atrasa sua luz. Assim, praticar o desapego, seja de padrões emocionais ou de expectativas irreais, vai te ajudar a brilhar com ainda mais autenticidade.

Peixes

Setembro mexe direto nas suas emoções, já que Saturno retrógrado volta para o seu signo. Isso significa que segurar mágoas, culpas ou ilusões não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, desapegar é fundamental, mesmo que seja difícil no início. Quando você solta o que te prende, consegue se abrir para curas, novos ciclos e um equilíbrio muito mais leve.