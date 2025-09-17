Acesse sua conta
Anjo da guarda de Libra: conheça Anael, símbolo de equilíbrio e harmonia

Guardião espiritual dos librianos, Anael inspira decisões justas, relacionamentos equilibrados e a busca pelo amor verdadeiro.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O conceito de anjo da guarda é encontrado em diferentes tradições espirituais, sendo visto como um ser celestial que protege e orienta cada pessoa ao longo da vida. Para os nativos de Libra, signo regido pela justiça e pelo desejo de harmonia, o guardião espiritual é Anael, conhecido como o anjo do amor e da conciliação.

Segundo especialistas, Anael fortalece a capacidade de tomar decisões equilibradas e de cultivar relações saudáveis. “A aura de amor e justiça de Anael inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas”, explicou o especialista.

Além de estimular a compreensão no amor, o anjo também ajuda librianos a desenvolver maior clareza em momentos de dúvida. Para fortalecer essa conexão espiritual, rituais simples podem ser incorporados ao cotidiano: utilizar incenso de maçã com canela, carregar três sementes de maçã às sextas-feiras, vestir cores suaves como azul e rosa, além de meditar sobre o Salmo 37, são práticas que, segundo Kali, aproximam os nativos da energia de Anael.

Outro elemento de grande valor é a turmalina rosa, cristal que amplia a confiança e reforça a compreensão nos relacionamentos. Ao associar essas práticas ao dia a dia, librianos podem sentir maior proteção e equilíbrio emocional, alinhando-se com a energia amorosa de seu anjo guardião.

