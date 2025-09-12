3 signos têm maiores chances de enriquecer em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:38
Setembro chega com energia astral favorável às finanças, especialmente para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. De acordo com especialistas, o movimento de planetas como Júpiter e Saturno cria oportunidades concretas de crescimento, unindo sorte com disciplina.
Segundo o astrólogo Robert Hand, “A casa 2 do mapa astral revela nossos talentos para gerar recursos e atrair prosperidade material”. Para os signos de terra, esse período é ideal para transformar esforço em resultados e construir patrimônio sólido.
Touro: Taurinos começam o mês com foco em segurança material e capacidade de multiplicar recursos. “O olhar pragmático ajuda Touro a aproveitar cada chance de crescimento sem perder estabilidade”, explica Hand.
Os signos no trabalho
Virgem: Virginianos têm estímulo astral para colher frutos concretos do trabalho e da organização. A atenção a contratos e a gestão eficiente do tempo fortalecem ganhos financeiros consistentes.
Capricórnio: Capricornianos podem ampliar seus ganhos com persistência e estratégia. “Com disciplina e visão de longo prazo, Capricórnio se destaca entre os mais favorecidos no campo financeiro”, analisa Claudia Lisboa, especialista em astrologia humanista.
Embora todos os signos possam se beneficiar do planejamento financeiro, o alinhamento astral dá vantagens concretas a Touro, Virgem e Capricórnio, transformando disciplina e estratégia em crescimento sólido.