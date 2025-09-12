ASTROLOGIA

3 signos têm maiores chances de enriquecer em setembro

Alinhamento de Júpiter e Saturno favorece investimentos e crescimento financeiro para signos de terra

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:38

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chega com energia astral favorável às finanças, especialmente para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. De acordo com especialistas, o movimento de planetas como Júpiter e Saturno cria oportunidades concretas de crescimento, unindo sorte com disciplina.

Segundo o astrólogo Robert Hand, “A casa 2 do mapa astral revela nossos talentos para gerar recursos e atrair prosperidade material”. Para os signos de terra, esse período é ideal para transformar esforço em resultados e construir patrimônio sólido.

Touro: Taurinos começam o mês com foco em segurança material e capacidade de multiplicar recursos. “O olhar pragmático ajuda Touro a aproveitar cada chance de crescimento sem perder estabilidade”, explica Hand.

Os signos no trabalho 1 de 12

Virgem: Virginianos têm estímulo astral para colher frutos concretos do trabalho e da organização. A atenção a contratos e a gestão eficiente do tempo fortalecem ganhos financeiros consistentes.

Capricórnio: Capricornianos podem ampliar seus ganhos com persistência e estratégia. “Com disciplina e visão de longo prazo, Capricórnio se destaca entre os mais favorecidos no campo financeiro”, analisa Claudia Lisboa, especialista em astrologia humanista.