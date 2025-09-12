Ator da Globo comemora condenação de Bolsonaro dançando quase pelado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:17
O ator Tuca Andrada, de 60 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para celebrar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal (STF). Em clima de festa, o galã surgiu em um vídeo dançando apenas de cueca branca e camiseta, que levantou para exibir o físico, enquanto ironizava o político.
Nos comentários, fãs entraram na brincadeira e reagiram com bom humor à performance do artista. “Melhor comemoração… Que toda a família seja presa para termos mais vídeos assim”, escreveu um seguidor. Já outra admiradora fez um pedido ainda mais ousado: “Amanhã, quando sair a sentença, faz um vídeo totalmente pelado… A ocasião merece.”
Tuca Andrada
Com uma carreira consolidada na televisão, Tuca Andrada estreou na Globo em Que Rei Sou Eu? (1989) e participou de novelas marcantes como Rainha da Sucata (1990), Porto dos Milagres (2001), Da Cor do Pecado (2004), Amor de Mãe (2019) e, mais recentemente, Guerreiros do Sol (2025). O ator também integrou o elenco da Record, em produções como Os Mutantes (2008) e Poder Paralelo (2009).