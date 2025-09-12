INUSITADO

Ator da Globo comemora condenação de Bolsonaro dançando quase pelado

Aos 60 anos, Tuca Andrada ironizou o ex-presidente e recebeu apoio bem-humorado de fãs nos comentários

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:17

Tuca Andrada Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Tuca Andrada, de 60 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para celebrar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal (STF). Em clima de festa, o galã surgiu em um vídeo dançando apenas de cueca branca e camiseta, que levantou para exibir o físico, enquanto ironizava o político.

Nos comentários, fãs entraram na brincadeira e reagiram com bom humor à performance do artista. “Melhor comemoração… Que toda a família seja presa para termos mais vídeos assim”, escreveu um seguidor. Já outra admiradora fez um pedido ainda mais ousado: “Amanhã, quando sair a sentença, faz um vídeo totalmente pelado… A ocasião merece.”

