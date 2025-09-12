NOVO FORMATO

Globo define novo programa de Eliana para 2026 sem plateia e sem interação ao vivo

Atração vai substituir parte do "Domingão com Huck" e promete mudar as tardes de domingo da emissora

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:16

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo avançou na pré-produção do novo programa que Eliana comandará em 2026. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora busca um formato estrangeiro fechado, já testado em outros mercados, para consolidar a estreia da apresentadora na TV aberta aos domingos.

Diferente do que muitos esperavam, a atração não seguirá o estilo que consagrou Eliana no SBT. A produção será semelhante ao que ocorreu com o Masked Singer Brasil — com número limitado de episódios, sem auditório e sem interação direta com o público. De acordo com o colunista, o objetivo é definir todos os detalhes até o próximo mês.

O novo programa deve ocupar o horário das 13h45 às 16h00, substituindo a primeira parte do Domingão com Huck. A mudança vai acrescentar uma hora à grade dominical, enquanto o Bora Pro Jogo será extinto por baixa audiência em todas as praças.

Embora exista a possibilidade de exibição aos sábados, a tendência é que o programa seja fixado nos domingos, dia em que Eliana se consagrou ao longo da carreira. Este será o segundo projeto da apresentadora nos fins de semana da Globo desde sua chegada à emissora, em junho de 2024.

Neste período, ela já comandou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil e participou de quadros no Fantástico, além de especiais como o Vem Que Tem e o Movimento LED. No GNT, segue à frente do Saia Justa, que se consolidou como a maior audiência do canal feminino da Globo e ampliou o faturamento publicitário após sua estreia.