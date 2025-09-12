Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo define novo programa de Eliana para 2026 sem plateia e sem interação ao vivo

Atração vai substituir parte do "Domingão com Huck" e promete mudar as tardes de domingo da emissora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:16

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado
Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo avançou na pré-produção do novo programa que Eliana comandará em 2026. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora busca um formato estrangeiro fechado, já testado em outros mercados, para consolidar a estreia da apresentadora na TV aberta aos domingos.

Diferente do que muitos esperavam, a atração não seguirá o estilo que consagrou Eliana no SBT. A produção será semelhante ao que ocorreu com o Masked Singer Brasil — com número limitado de episódios, sem auditório e sem interação direta com o público. De acordo com o colunista, o objetivo é definir todos os detalhes até o próximo mês.

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
1 de 10
Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução

O novo programa deve ocupar o horário das 13h45 às 16h00, substituindo a primeira parte do Domingão com Huck. A mudança vai acrescentar uma hora à grade dominical, enquanto o Bora Pro Jogo será extinto por baixa audiência em todas as praças.

Embora exista a possibilidade de exibição aos sábados, a tendência é que o programa seja fixado nos domingos, dia em que Eliana se consagrou ao longo da carreira. Este será o segundo projeto da apresentadora nos fins de semana da Globo desde sua chegada à emissora, em junho de 2024.

Leia mais

Ex-noiva de MC Daniel erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário

Zé Felipe alimenta rumores de romance com Ana Castela após revelação

Lary apresenta música inédita e repertório autoral no Pagodiggo em Salvador

Neste período, ela já comandou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil e participou de quadros no Fantástico, além de especiais como o Vem Que Tem e o Movimento LED. No GNT, segue à frente do Saia Justa, que se consolidou como a maior audiência do canal feminino da Globo e ampliou o faturamento publicitário após sua estreia.

Com forte aceitação comercial e grande procura das marcas, Eliana é vista pela Globo como peça estratégica para fortalecer ainda mais a grade de entretenimento. A estreia da nova atração está prevista para 2026.

Leia mais

Imagem - Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Imagem - Veja 6 famosos que escaparam do 11 de setembro por pura sorte

Veja 6 famosos que escaparam do 11 de setembro por pura sorte

Imagem - Kamylinha faz 18 anos e chora ausência de Hytalo Santos, preso desde agosto

Kamylinha faz 18 anos e chora ausência de Hytalo Santos, preso desde agosto

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Preta Gil, Francisco Cuoco, Papa Francisco e mais: veja famosos que morreram em 2025

Preta Gil, Francisco Cuoco, Papa Francisco e mais: veja famosos que morreram em 2025
Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
02

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores
03

Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas